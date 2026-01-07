Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/esenyurtda-isci-konteynerinde-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1102551639.html
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor
İstanbul Esenyurt'ta üç katlı işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. 07.01.2026
2026-01-07T14:00+0300
2026-01-07T14:46+0300
Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın kısa sürede büyüdüEsenyurt'ta şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor

14:00 07.01.2026 (güncellendi: 14:46 07.01.2026)
Abone ol
İstanbul Esenyurt'ta üç katlı işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın kısa sürede büyüdü

Esenyurt'ta şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
