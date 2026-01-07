https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/esenyurtda-isci-konteynerinde-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1102551639.html

Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor

İstanbul Esenyurt'ta üç katlı işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. 07.01.2026

Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın kısa sürede büyüdüEsenyurt'ta şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

