Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor

İstanbul Esenyurt'ta üç katlı işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın kısa sürede büyüdüEsenyurt'ta şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
14:00 07.01.2026 (güncellendi: 14:46 07.01.2026)
İstanbul Esenyurt'ta üç katlı işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın kısa sürede büyüdü
Esenyurt'ta şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.