Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Doğukan Güngör serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Doğukan Güngör serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Doğukan Güngör serbest bırakıldı. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
Aralarında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk ve sosyal medya fenomeni Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 23 kişi uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Güngör, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.23 ünlü isim gözaltına alındıÜnlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan ve dün Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılan 23 isim Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Kızılcık Şerbeti isimli dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
11:51 07.01.2026 (güncellendi: 12:13 07.01.2026)
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Doğukan Güngör serbest bırakıldı.
Aralarında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk ve sosyal medya fenomeni Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 23 kişi uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Güngör, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

23 ünlü isim gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan ve dün Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılan 23 isim Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Kızılcık Şerbeti isimli dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kızılcık Şerbeti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
Kızılcık Şerbeti oyuncusu Doğukan Güngör gözaltına alındı
