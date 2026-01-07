https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-oyuncu-fatih-dogukan-gungor-serbest-birakildi-1102546387.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Doğukan Güngör serbest bırakıldı
11:51 07.01.2026 (güncellendi: 12:13 07.01.2026)
Aralarında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk ve sosyal medya fenomeni Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 23 kişi uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Güngör, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
23 ünlü isim gözaltına alındı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan ve dün Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılan 23 isim Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Kızılcık Şerbeti isimli dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.