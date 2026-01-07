https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/uyusturucu-sorusturmasi-19-kisi-tutuklandi-1102566299.html
Uyuşturucu soruşturması: 19 kişi tutuklandı
Uyuşturucu soruşturması: 19 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 19 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Cicişler olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T21:42+0300
2026-01-07T21:42+0300
2026-01-07T21:59+0300
türki̇ye
ceyda ersoy
doğukan güngör
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102507338_0:138:662:510_1920x0_80_0_0_8c7316482481d2421b6fc72ff776e8a7.jpg
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklama, 7’si ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan oyuncu Doğukan Güngör serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Lerna Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, Muzaffer Yıldırım, Nevin Şimşek, Özge Bitmez ve Sevgi Taşdan olarak açıklandı.Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-oyuncu-fatih-dogukan-gungor-serbest-birakildi-1102546387.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102507338_0:165:663:662_1920x0_80_0_0_c0ab17a6404edf945a0f764534813edf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ceyda ersoy, doğukan güngör, türkiye
ceyda ersoy, doğukan güngör, türkiye
Uyuşturucu soruşturması: 19 kişi tutuklandı
21:42 07.01.2026 (güncellendi: 21:59 07.01.2026)
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 19 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Cicişler olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy da bulunuyor.
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklama, 7’si ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan oyuncu Doğukan Güngör serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Lerna Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, Muzaffer Yıldırım, Nevin Şimşek, Özge Bitmez ve Sevgi Taşdan olarak açıklandı.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.