Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/uyusturucu-sorusturmasi-19-kisi-tutuklandi-1102566299.html
Uyuşturucu soruşturması: 19 kişi tutuklandı
Uyuşturucu soruşturması: 19 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 19 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Cicişler olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T21:42+0300
2026-01-07T21:59+0300
türki̇ye
ceyda ersoy
doğukan güngör
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102507338_0:138:662:510_1920x0_80_0_0_8c7316482481d2421b6fc72ff776e8a7.jpg
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklama, 7’si ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan oyuncu Doğukan Güngör serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Lerna Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, Muzaffer Yıldırım, Nevin Şimşek, Özge Bitmez ve Sevgi Taşdan olarak açıklandı.Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-oyuncu-fatih-dogukan-gungor-serbest-birakildi-1102546387.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102507338_0:165:663:662_1920x0_80_0_0_c0ab17a6404edf945a0f764534813edf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ceyda ersoy, doğukan güngör, türkiye
ceyda ersoy, doğukan güngör, türkiye

Uyuşturucu soruşturması: 19 kişi tutuklandı

21:42 07.01.2026 (güncellendi: 21:59 07.01.2026)
© Fotoğraf : Ceyda Ersoy instagramCeyda Ersoy
Ceyda Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© Fotoğraf : Ceyda Ersoy instagram
Abone ol
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 19 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Cicişler olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy da bulunuyor.
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklama, 7’si ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan oyuncu Doğukan Güngör serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Lerna Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, Muzaffer Yıldırım, Nevin Şimşek, Özge Bitmez ve Sevgi Taşdan olarak açıklandı.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
Fatih Doğukan Güngör sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
TÜRKİYE
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oyuncu Doğukan Güngör'ün serbest bırakıldığı iddia edildi
11:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала