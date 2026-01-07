https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/usk-duyurdu-cig-sut-fiyati-belli-oldu-1102566179.html
USK duyurdu: Çiğ süt fiyatı belli oldu
Çiğ süt tavsiye fiyatı 22 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere litre başına üreticinin eline net 22.22 lira geçecek şekilde belirlendi. Ayrıca yağ ve protein... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
Ulusal Süt Konseyi açıklamasında, yağ oranı yüzde 3.6 ve protein oranı yüzde 3.2 olan çiğ inek sütünde, destekleme bedelleri hariç olmak üzere üreticinin litre başına 22 Ocak'tan itibaren net 22.22 lira alacağı belirtildi. Soğutma, taşıma ve benzeri işletme giderlerinin üretici tarafından karşılanması halinde bu kalemler için ayrıca ödeme yapılacağı ifade edildi. Referans alınan yağ ve protein değerlerindeki her 0.1 puanlık değişim için ise 33 kuruşluk fark uygulanacağı kaydedildi.Konsey, çiğ süt tavsiye fiyatının Nisan 2026’da yeniden ele alınacağını duyurdu.
