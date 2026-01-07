Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/usk-duyurdu-cig-sut-fiyati-belli-oldu-1102566179.html
USK duyurdu: Çiğ süt fiyatı belli oldu
USK duyurdu: Çiğ süt fiyatı belli oldu
Sputnik Türkiye
Çiğ süt tavsiye fiyatı 22 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere litre başına üreticinin eline net 22.22 lira geçecek şekilde belirlendi. Ayrıca yağ ve protein... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T21:05+0300
2026-01-07T21:05+0300
ekonomi̇
ulusal süt konseyi (usk)
süt
süt ürünü
süt ürünleri
süt fiyatları
çiğ süt
sek süt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092502950_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8e43639473a4b48a739945ad3b1c221e.jpg
Ulusal Süt Konseyi açıklamasında, yağ oranı yüzde 3.6 ve protein oranı yüzde 3.2 olan çiğ inek sütünde, destekleme bedelleri hariç olmak üzere üreticinin litre başına 22 Ocak'tan itibaren net 22.22 lira alacağı belirtildi. Soğutma, taşıma ve benzeri işletme giderlerinin üretici tarafından karşılanması halinde bu kalemler için ayrıca ödeme yapılacağı ifade edildi. Referans alınan yağ ve protein değerlerindeki her 0.1 puanlık değişim için ise 33 kuruşluk fark uygulanacağı kaydedildi.Konsey, çiğ süt tavsiye fiyatının Nisan 2026’da yeniden ele alınacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/rekabet-kurumu-sut-sirketleri-hakkinda--sorusturma-baslatti-aralarinda-taninan-sirketler-de-var-1099098043.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092502950_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7478fce5858bcc64a670779b7b7188e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ulusal süt konseyi (usk), süt, süt ürünü, süt ürünleri, süt fiyatları, çiğ süt, sek süt
ulusal süt konseyi (usk), süt, süt ürünü, süt ürünleri, süt fiyatları, çiğ süt, sek süt

USK duyurdu: Çiğ süt fiyatı belli oldu

21:05 07.01.2026
© AASüt
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© AA
Abone ol
Çiğ süt tavsiye fiyatı 22 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere litre başına üreticinin eline net 22.22 lira geçecek şekilde belirlendi. Ayrıca yağ ve protein oranlarındaki her 0.1 puanlık değişim için 33 kuruş fark uygulanacağı, fiyatın Nisan 2026’da yeniden değerlendirileceği bildirildi.
Ulusal Süt Konseyi açıklamasında, yağ oranı yüzde 3.6 ve protein oranı yüzde 3.2 olan çiğ inek sütünde, destekleme bedelleri hariç olmak üzere üreticinin litre başına 22 Ocak'tan itibaren net 22.22 lira alacağı belirtildi.
Soğutma, taşıma ve benzeri işletme giderlerinin üretici tarafından karşılanması halinde bu kalemler için ayrıca ödeme yapılacağı ifade edildi. Referans alınan yağ ve protein değerlerindeki her 0.1 puanlık değişim için ise 33 kuruşluk fark uygulanacağı kaydedildi.
Konsey, çiğ süt tavsiye fiyatının Nisan 2026’da yeniden ele alınacağını duyurdu.
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
EKONOMİ
Rekabet Kurumu süt şirketleri hakkında soruşturma başlattı: Aralarında tanınan şirketler de var
4 Eylül 2025, 13:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала