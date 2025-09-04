https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/rekabet-kurumu-sut-sirketleri-hakkinda--sorusturma-baslatti-aralarinda-taninan-sirketler-de-var-1099098043.html

Rekabet Kurumu süt şirketleri hakkında soruşturma başlattı: Aralarında tanınan şirketler de var

Rekabet Kurumu süt şirketleri hakkında soruşturma başlattı: Aralarında tanınan şirketler de var

Rekabet Kurumu, süt ve süt ürünleri sektöründe üretim yapan 39 firma hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, aralarında Danone, Pınar Süt, Sek, Sütaş, Tarım Kredi, Muratbey gibi markaların da bulunduğu 39 firma hakkında soruşturma başlattı. Süt karşılığı yem uygulamasına karşı harekete geçen kurum, şirketlerin üreticiyi zorladıkları iddiasını araştıracak. Üreticiden düşük fiyatla alıp pahalıya satıyorlarKurum yaptığı incelemelerde, bazı sanayicilerin çiğ süt satın aldıkları üreticilere, sütü ancak sanayiciler tarafından satılan yemleri almaları şartıyla satın alacakları yönünde dayatma yaptığını, yem-süt paritesine uyulmadığını ve ödemelerin üreticilerin aleyhine geciktirildiğini tespit etti. Süt üreticiden düşük fiyattan alınırken, yemin üreticiye piyasa fiyatından daha pahalıya satıldığının; süt karşılığı yem uygulamasının gönüllülük esasına göre yapılması gerekirken zorlama ile yapıldığının da tespit edildiği incelemeler sonucunda, aralarında Ak Gıda, Danone, Pınar Süt, Sek, Sütaş, Yörsan, Teksüt, Panagro/Konya Şeker, Muratbey, Tarım Kredi Kredi gibi markaların da bulunduğu toplam 39 firma hakkında soruşturma başlatıldı.Rekabet Kurumu hangi şirketlere soruşturma açtıAk Gıda, Akpınar, Altınköy, Balıkesir Onur Süt, Balkan Süt, Biçenler Süt, Cebeci Süt, Danone, Gönenli, Güneşoğlu Süt, Güney Süt, Güneydoğu Süt, Gürsüt, İtimat Süt, Karagöl Süt, Kelebek Süt, Konsüt, Meysüt, Milk Academy, Muratbey, Mustafa Özlek Süt, Öz Göçerler Süt, Özışık Süt, Öztadım Süt, Özüçler Süt, Panagro Tarım/Konya Şeker, Pınar Süt, Rella Gıda, Rodos Süt, Sek Süt Sütaş Süt Ürünleri AŞ, Tarım Kredi, Teksüt Süt, Torunoğlu Süt, Uğuray Süt, Yelken Gıda, Yörsan, Yörük Süt, Yörükoğlu Süt.

