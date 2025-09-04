Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/rekabet-kurumu-sut-sirketleri-hakkinda--sorusturma-baslatti-aralarinda-taninan-sirketler-de-var-1099098043.html
Rekabet Kurumu süt şirketleri hakkında soruşturma başlattı: Aralarında tanınan şirketler de var
Rekabet Kurumu süt şirketleri hakkında soruşturma başlattı: Aralarında tanınan şirketler de var
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurumu, süt ve süt ürünleri sektöründe üretim yapan 39 firma hakkında soruşturma başlattı. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T13:10+0300
2025-09-04T13:10+0300
ekonomi̇
rekabet kurumu
sütaş
konya şeker
rekabet kanunu
ihlal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092502950_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8e43639473a4b48a739945ad3b1c221e.jpg
Rekabet Kurumu, aralarında Danone, Pınar Süt, Sek, Sütaş, Tarım Kredi, Muratbey gibi markaların da bulunduğu 39 firma hakkında soruşturma başlattı. Süt karşılığı yem uygulamasına karşı harekete geçen kurum, şirketlerin üreticiyi zorladıkları iddiasını araştıracak. Üreticiden düşük fiyatla alıp pahalıya satıyorlarKurum yaptığı incelemelerde, bazı sanayicilerin çiğ süt satın aldıkları üreticilere, sütü ancak sanayiciler tarafından satılan yemleri almaları şartıyla satın alacakları yönünde dayatma yaptığını, yem-süt paritesine uyulmadığını ve ödemelerin üreticilerin aleyhine geciktirildiğini tespit etti. Süt üreticiden düşük fiyattan alınırken, yemin üreticiye piyasa fiyatından daha pahalıya satıldığının; süt karşılığı yem uygulamasının gönüllülük esasına göre yapılması gerekirken zorlama ile yapıldığının da tespit edildiği incelemeler sonucunda, aralarında Ak Gıda, Danone, Pınar Süt, Sek, Sütaş, Yörsan, Teksüt, Panagro/Konya Şeker, Muratbey, Tarım Kredi Kredi gibi markaların da bulunduğu toplam 39 firma hakkında soruşturma başlatıldı.Rekabet Kurumu hangi şirketlere soruşturma açtıAk Gıda, Akpınar, Altınköy, Balıkesir Onur Süt, Balkan Süt, Biçenler Süt, Cebeci Süt, Danone, Gönenli, Güneşoğlu Süt, Güney Süt, Güneydoğu Süt, Gürsüt, İtimat Süt, Karagöl Süt, Kelebek Süt, Konsüt, Meysüt, Milk Academy, Muratbey, Mustafa Özlek Süt, Öz Göçerler Süt, Özışık Süt, Öztadım Süt, Özüçler Süt, Panagro Tarım/Konya Şeker, Pınar Süt, Rella Gıda, Rodos Süt, Sek Süt Sütaş Süt Ürünleri AŞ, Tarım Kredi, Teksüt Süt, Torunoğlu Süt, Uğuray Süt, Yelken Gıda, Yörsan, Yörük Süt, Yörükoğlu Süt.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rekabet-kurumu-duyurdu-akaryakit-devine-131-milyon-tl-ceza-kesildi-1097753946.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092502950_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7478fce5858bcc64a670779b7b7188e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rekabet kurumu, sütaş, konya şeker, rekabet kanunu, ihlal
rekabet kurumu, sütaş, konya şeker, rekabet kanunu, ihlal

Rekabet Kurumu süt şirketleri hakkında soruşturma başlattı: Aralarında tanınan şirketler de var

13:10 04.09.2025
© AASüt
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© AA
Abone ol
Rekabet Kurumu, süt ve süt ürünleri sektöründe üretim yapan 39 firma hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumu, aralarında Danone, Pınar Süt, Sek, Sütaş, Tarım Kredi, Muratbey gibi markaların da bulunduğu 39 firma hakkında soruşturma başlattı. Süt karşılığı yem uygulamasına karşı harekete geçen kurum, şirketlerin üreticiyi zorladıkları iddiasını araştıracak.

Üreticiden düşük fiyatla alıp pahalıya satıyorlar

Kurum yaptığı incelemelerde, bazı sanayicilerin çiğ süt satın aldıkları üreticilere, sütü ancak sanayiciler tarafından satılan yemleri almaları şartıyla satın alacakları yönünde dayatma yaptığını, yem-süt paritesine uyulmadığını ve ödemelerin üreticilerin aleyhine geciktirildiğini tespit etti.
Süt üreticiden düşük fiyattan alınırken, yemin üreticiye piyasa fiyatından daha pahalıya satıldığının; süt karşılığı yem uygulamasının gönüllülük esasına göre yapılması gerekirken zorlama ile yapıldığının da tespit edildiği incelemeler sonucunda, aralarında Ak Gıda, Danone, Pınar Süt, Sek, Sütaş, Yörsan, Teksüt, Panagro/Konya Şeker, Muratbey, Tarım Kredi Kredi gibi markaların da bulunduğu toplam 39 firma hakkında soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu hangi şirketlere soruşturma açtı

Ak Gıda, Akpınar, Altınköy, Balıkesir Onur Süt, Balkan Süt, Biçenler Süt, Cebeci Süt, Danone, Gönenli, Güneşoğlu Süt, Güney Süt, Güneydoğu Süt, Gürsüt, İtimat Süt, Karagöl Süt, Kelebek Süt, Konsüt, Meysüt, Milk Academy, Muratbey, Mustafa Özlek Süt, Öz Göçerler Süt, Özışık Süt, Öztadım Süt, Özüçler Süt, Panagro Tarım/Konya Şeker, Pınar Süt, Rella Gıda, Rodos Süt, Sek Süt Sütaş Süt Ürünleri AŞ, Tarım Kredi, Teksüt Süt, Torunoğlu Süt, Uğuray Süt, Yelken Gıda, Yörsan, Yörük Süt, Yörükoğlu Süt.
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
TÜRKİYE
Rekabet Kurumu duyurdu: Akaryakıt devine 131 milyon TL ceza kesildi
9 Temmuz, 19:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала