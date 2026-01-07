Türkiye
Türkiye'deki dernek sayısı 100 bini geçti: 'Aklını oynatanlar' da var, 'Kıtlama şekerle çay içmeyi sevenler de'
Türkiye'deki dernek sayısı 100 bini geçti: 'Aklını oynatanlar' da var, 'Kıtlama şekerle çay içmeyi sevenler de'
Türkiye'de faal dernek sayısının 100 bini geçtiği ortaya çıktı. Kayıtlarda ise 'Aklını Oynatanlar' Derneği'nden 'Bombacı Mülayim Kuş Evi'ne, 'Kıtlama Şekerle... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'deki faal dernek sayısı bu yıl itibarıyla 101 bin 823'e ulaştı. En çok dernek İstanbul'da yer alırken, listedeki "Aklını Oynatanlar, "Bekar Danışmanlığı", "Esmiyor", "Kıtlama Şekerle Çay İçmeyi Sevenler", "Bombacı Mülayim Kuş Evi", "Şair Ceketli Çocuk", "Bir Güzellik Yap", "Yalnız Köyü", "Bir Mucize Lazım" gibi dernek isimleri ise dikkat çekiyor. En çok dernek İstanbul'da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) istatistiklerine göre, geçen yıl 101 bin 768 olan faal dernek sayısı, bugün itibarıyla 101 bin 823'e ulaştı.Faal dernek sayılarına bakıldığında İstanbul 23 bin 460 ile birinci sırada yer alırken, Ankara 10 bin 659 ile ikinci, İzmir ise 5 bin 613 ile üçüncü sırada yer aldı. İlk 5'te yer alan diğer şehirler ise 4 bin 330 dernekle Bursa ve 3 bin 294 dernekle Kocaeli olarak kayıtlara geçti.Verilere göre en az faal derneğe sahip il, 113 dernekle Ardahan oldu. Tunceli 119, Bayburt 143 ve Hakkari 163 faal dernekle listenin sonlarında yer aldı.En çok köy derneği varÜlkede faaliyet gösteren derneklerin önemli bir bölümünü yöre ve hemşehri dernekleri oluşturuyor. Derneklerin çoğu mesleki ve sosyal dayanışma alanlarında yoğunlaşıyor. Hayvan sevenler dernekleri de kayıtlarda ön plana çıkıyor.Kıtlama şekerle çay içmeyi sevenler Derneği bile varDerneklerin faaliyet alanları kadar, tercih edilen ilginç isimler de dikkati çekiyor.Kayıtlarda, "Hungobungo", "Başardım Abi", "Aklını Oynatanlar", "Bekar Danışmanlığı", "Esmiyor", "Kıtlama Şekerle Çay İçmeyi Sevenler", "Bombacı Mülayim Kuş Evi", "Şair Ceketli Çocuk", "Bir Güzellik Yap", "Yalnız Köyü", "Bir Mucize Lazım", "Ötücü ve Uçucu Kuşları Yetiştirenler", "Dededen Toruna", "Kalbi Güzel İnsanlar", "Hayır Duası", "Bir Şey Yapmalı" ve "Yeşil Sırtlılar" gibi isimler bulunuyor.
Türkiye'de faal dernek sayısının 100 bini geçtiği ortaya çıktı. Kayıtlarda ise 'Aklını Oynatanlar' Derneği'nden 'Bombacı Mülayim Kuş Evi'ne, 'Kıtlama Şekerle Çay İçmeyi Sevenler'den 'Bir Güzellik Yap' Derneği'ne kadar farklı isimler dikkat çekiyor.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'deki faal dernek sayısı bu yıl itibarıyla 101 bin 823'e ulaştı. En çok dernek İstanbul'da yer alırken, listedeki "Aklını Oynatanlar, "Bekar Danışmanlığı", "Esmiyor", "Kıtlama Şekerle Çay İçmeyi Sevenler", "Bombacı Mülayim Kuş Evi", "Şair Ceketli Çocuk", "Bir Güzellik Yap", "Yalnız Köyü", "Bir Mucize Lazım" gibi dernek isimleri ise dikkat çekiyor.

En çok dernek İstanbul'da

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) istatistiklerine göre, geçen yıl 101 bin 768 olan faal dernek sayısı, bugün itibarıyla 101 bin 823'e ulaştı.
Faal dernek sayılarına bakıldığında İstanbul 23 bin 460 ile birinci sırada yer alırken, Ankara 10 bin 659 ile ikinci, İzmir ise 5 bin 613 ile üçüncü sırada yer aldı. İlk 5'te yer alan diğer şehirler ise 4 bin 330 dernekle Bursa ve 3 bin 294 dernekle Kocaeli olarak kayıtlara geçti.
Verilere göre en az faal derneğe sahip il, 113 dernekle Ardahan oldu. Tunceli 119, Bayburt 143 ve Hakkari 163 faal dernekle listenin sonlarında yer aldı.

En çok köy derneği var

Ülkede faaliyet gösteren derneklerin önemli bir bölümünü yöre ve hemşehri dernekleri oluşturuyor. Derneklerin çoğu mesleki ve sosyal dayanışma alanlarında yoğunlaşıyor. Hayvan sevenler dernekleri de kayıtlarda ön plana çıkıyor.

Kıtlama şekerle çay içmeyi sevenler Derneği bile var

Derneklerin faaliyet alanları kadar, tercih edilen ilginç isimler de dikkati çekiyor.
Kayıtlarda, "Hungobungo", "Başardım Abi", "Aklını Oynatanlar", "Bekar Danışmanlığı", "Esmiyor", "Kıtlama Şekerle Çay İçmeyi Sevenler", "Bombacı Mülayim Kuş Evi", "Şair Ceketli Çocuk", "Bir Güzellik Yap", "Yalnız Köyü", "Bir Mucize Lazım", "Ötücü ve Uçucu Kuşları Yetiştirenler", "Dededen Toruna", "Kalbi Güzel İnsanlar", "Hayır Duası", "Bir Şey Yapmalı" ve "Yeşil Sırtlılar" gibi isimler bulunuyor.
