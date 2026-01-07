Türkiye
Beyaz Saray: Grönland'ı ele geçirmek ABD için öncelik, orduyu kullanmak her zaman masada olan bir seçenek
Beyaz Saray: Grönland'ı ele geçirmek ABD için öncelik, orduyu kullanmak her zaman masada olan bir seçenek
Beyaz Saray, Grönland'ı ele geçirmenin ABD'nin ulusal güvenliği için öncelik olduğunu, orduyu kullanmanın her zaman masada olan bir seçenek olduğunu bildirdi. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Grönland'ı ele geçirme seçeneklerini görüştüğünü ve bu hedefe ulaşmak için ABD ordusunun kullanılmasının 'her zaman bir seçenek' olduğunu belirtti.Reuters'ın Beyaz Saray açıklamasına dayanarak verdiği habere göre, açıklamada şu ifadeler yer aldı:Reuters, üst düzey bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak, Trump'ın mevcut görev süresi içinde Grönland'ı da satın almak istediğini belirtti.Habere göre, yönetim ayrıca bölgeyle serbest birlik anlaşması kurma fikrini de inceliyor.
01:29 07.01.2026
Beyaz Saray, Grönland'ı ele geçirmenin ABD'nin ulusal güvenliği için öncelik olduğunu, orduyu kullanmanın her zaman masada olan bir seçenek olduğunu bildirdi.
Beyaz Saray yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Grönland'ı ele geçirme seçeneklerini görüştüğünü ve bu hedefe ulaşmak için ABD ordusunun kullanılmasının 'her zaman bir seçenek' olduğunu belirtti.
Reuters'ın Beyaz Saray açıklamasına dayanarak verdiği habere göre, açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Başkan Trump, Grönland'ı ele geçirmenin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Arktik bölgesindeki düşmanlarımızı caydırmak için hayati önem taşıdığını açıkça belirtti. Başkan ve ekibi, bu önemli dış politika hedefine ulaşmak için çeşitli seçenekleri görüşüyor ve elbette, ABD ordusunu kullanmak her zaman başkomutanın emrinde olan bir seçenektir."
Reuters, üst düzey bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak, Trump'ın mevcut görev süresi içinde Grönland'ı da satın almak istediğini belirtti.
Habere göre, yönetim ayrıca bölgeyle serbest birlik anlaşması kurma fikrini de inceliyor.
Gustavo Petro Urrego - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
DÜNYA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gel beni al, seni burada bekliyorum
00:08
