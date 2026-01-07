https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/beyaz-saray-gronlandi-ele-gecirmek-abd-icin-oncelik-orduyu-kullanmak-her-zaman-masada-olan-bir-1102536913.html

Beyaz Saray: Grönland'ı ele geçirmek ABD için öncelik, orduyu kullanmak her zaman masada olan bir seçenek

Beyaz Saray: Grönland'ı ele geçirmek ABD için öncelik, orduyu kullanmak her zaman masada olan bir seçenek

Beyaz Saray, Grönland'ı ele geçirmenin ABD'nin ulusal güvenliği için öncelik olduğunu, orduyu kullanmanın her zaman masada olan bir seçenek olduğunu bildirdi. 07.01.2026, Sputnik Türkiye

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Grönland'ı ele geçirme seçeneklerini görüştüğünü ve bu hedefe ulaşmak için ABD ordusunun kullanılmasının 'her zaman bir seçenek' olduğunu belirtti.Reuters'ın Beyaz Saray açıklamasına dayanarak verdiği habere göre, açıklamada şu ifadeler yer aldı:Reuters, üst düzey bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak, Trump'ın mevcut görev süresi içinde Grönland'ı da satın almak istediğini belirtti.Habere göre, yönetim ayrıca bölgeyle serbest birlik anlaşması kurma fikrini de inceliyor.

