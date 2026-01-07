Beyaz Saray: Grönland'ı ele geçirmek ABD için öncelik, orduyu kullanmak her zaman masada olan bir seçenek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/beyaz-saray-gronlandi-ele-gecirmek-abd-icin-oncelik-orduyu-kullanmak-her-zaman-masada-olan-bir-1102536913.html
Beyaz Saray yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Grönland'ı ele geçirme seçeneklerini görüştüğünü ve bu hedefe ulaşmak için ABD ordusunun kullanılmasının 'her zaman bir seçenek' olduğunu belirtti.Reuters'ın Beyaz Saray açıklamasına dayanarak verdiği habere göre, açıklamada şu ifadeler yer aldı:Reuters, üst düzey bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak, Trump'ın mevcut görev süresi içinde Grönland'ı da satın almak istediğini belirtti.Habere göre, yönetim ayrıca bölgeyle serbest birlik anlaşması kurma fikrini de inceliyor.
Beyaz Saray yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Grönland'ı ele geçirme seçeneklerini görüştüğünü ve bu hedefe ulaşmak için ABD ordusunun kullanılmasının 'her zaman bir seçenek' olduğunu belirtti.
Reuters'ın Beyaz Saray açıklamasına dayanarak verdiği habere göre, açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Başkan Trump, Grönland'ı ele geçirmenin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Arktik bölgesindeki düşmanlarımızı caydırmak için hayati önem taşıdığını açıkça belirtti. Başkan ve ekibi, bu önemli dış politika hedefine ulaşmak için çeşitli seçenekleri görüşüyor ve elbette, ABD ordusunu kullanmak her zaman başkomutanın emrinde olan bir seçenektir."
Reuters, üst düzey bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak, Trump'ın mevcut görev süresi içinde Grönland'ı da satın almak istediğini belirtti.
Habere göre, yönetim ayrıca bölgeyle serbest birlik anlaşması kurma fikrini de inceliyor.