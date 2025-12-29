Türkiye
Bahis soruşturması: TFF, 353 hakem ve 75 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti
Bahis soruşturması: TFF, 353 hakem ve 75 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
TFF, bahis oynadığı tespit edilen bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem ve bölgesel gözlemcilerden oluşan 428 kişinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.Açıklamada, söz konusu kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 29 Aralık 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verildiği ifade edildi.
Bahis soruşturması: TFF, 353 hakem ve 75 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti

18:25 29.12.2025 (güncellendi: 18:38 29.12.2025)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF, bahis oynadığı tespit edilen bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem ve bölgesel gözlemcilerden oluşan 428 kişinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
Açıklamada, söz konusu kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29 Aralık 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiği ifade edildi.
Haber akışı
