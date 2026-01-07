https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/tedesco-musaba-haftalardir-bizimleymis-gibi-performans-sergiledi-1102538753.html
Tedesco: Musaba haftalardır bizimleymiş gibi performans sergiledi
Tedesco: Musaba haftalardır bizimleymiş gibi performans sergiledi
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedesco, takımda pozitif bir hava bulunduğunu dile getirdi.
İzin sürecinde bireysel çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Tedesco, "Finalde olduğumuz için mutluyum. Bizim için güzel bir test olacak. Alanyaspor maçı öncesinde pozitif bir moddayız. 10 günlük iznimiz vardı. Eğer kanepede uzanırsanız kondisyonunuz düşer ama bizler oyuncular için bireysel programlar hazırladık. İlk 3 gün bir şey yapmadılar, daha sonra hafif ve daha sonra da şiddetli olarak çalıştılar. Bireysel çalışmalarını sürdürdüler. Tüm oyuncular profesyonel. Futbol güven üzerine kurulu ve ben oyuncularıma güveniyorum. Siz de bana şu konuda güvenin. Bu maçı düşük fiziksel kondisyonla oynamak istemezdim. Bizler için kuvvetimizi korumak önemliydi." diye konuştu.
Ligde birçok iyi oyuncu olduğunu aktaran Tedesco, transfere ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:
"Ligde birçok iyi oyuncu var bizim de çok iyi bir takımımız var. Musaba'nın çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Onun için kolay değildi. 3 gün önce geldi ve eski takımına karşı oynadı. Çok iyi bir performans gösterdi. Haftalardır bizimleymiş gibi performans sergiledi. Ona sahip olduğum için mutluyum. Ligi tanıyan, iyi yaşta bir oyuncu. O profilde bir oyuncumuz yoktu kadromuzda. Bu konuda başkan ve Devin Özek'in hakkını vermem, tebrik etmem gerekiyor."
'Golden sonra kutlama şeklini biraz bireysel alıyorum'
Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, ise rakiplerinin rahat bir galibiyet aldığını ve yenilgiden dolayı üzgün olduklarını söyledi.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Reis, yeteri kadar mücadele etmemelerinden yakındı.
İkili mücadelelerde istediklerini gerçekleştiremediklerini aktaran Reis, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı gösterdiğimiz performanstan ötürü kızgınım çünkü geri gelmedik, ikili mücadelelerde istediklerimizi gerçekleştiremedik 2. yarı sistem değişikliğine gittik ama oyunda yeteri kadar agresif değildik. Tüm takımlara karşı bu agresifliğe ihtiyacımız var. Bu tür maçlar tecrübe oluyor. Ligde ikinci yarı zor geçecektir çünkü çok fazla sakat oyuncumuz var. Umarım bir an önce aramıza katılırlar. Kupa maçında güzel bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba hakkında konuşmak istemediğini dile getiren Reis, şunları kaydetti:
"Golden sonra kutlama şeklini biraz bireysel alıyorum. Sadece ondan yoksun değildik birçok oyuncumuz sakattı. Kanatlar yoktu ve bu sebeple sistem değişikliğine gittim. Agresiflik göstermezseniz zaten istediğiniz sonucu almada herhangi bir şansınız kalmaz. Ben şahsen Fenerbahçe'ye karşı ilk defa kaybettim. İlerleyen haftalarda tekrar oynama fırsatımız olacak. Açıkçası Fenerbahçe bugün rahat bir galibiyet aldı. Performans düşüşümüz Galatasaray maçıyla başladı. Orada çok kritik bir pozisyon vardı, hakemin verdiği bir karar. Bahanelere sığınan biri değilim ama gerçek bu, çok fazla eksiğimiz var."
Reis, sözlerini hakemin tercih haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığına ilişkin ifadelerle tamamladı.