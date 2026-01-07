https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/tedesco-musaba-haftalardir-bizimleymis-gibi-performans-sergiledi-1102538753.html

Tedesco: Musaba haftalardır bizimleymiş gibi performans sergiledi

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, finale yükseldikleri için mutlu olduklarını... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedesco, takımda pozitif bir hava bulunduğunu dile getirdi.İzin sürecinde bireysel çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Tedesco, "Finalde olduğumuz için mutluyum. Bizim için güzel bir test olacak. Alanyaspor maçı öncesinde pozitif bir moddayız. 10 günlük iznimiz vardı. Eğer kanepede uzanırsanız kondisyonunuz düşer ama bizler oyuncular için bireysel programlar hazırladık. İlk 3 gün bir şey yapmadılar, daha sonra hafif ve daha sonra da şiddetli olarak çalıştılar. Bireysel çalışmalarını sürdürdüler. Tüm oyuncular profesyonel. Futbol güven üzerine kurulu ve ben oyuncularıma güveniyorum. Siz de bana şu konuda güvenin. Bu maçı düşük fiziksel kondisyonla oynamak istemezdim. Bizler için kuvvetimizi korumak önemliydi." diye konuştu.Ligde birçok iyi oyuncu olduğunu aktaran Tedesco, transfere ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:'Golden sonra kutlama şeklini biraz bireysel alıyorum'Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, ise rakiplerinin rahat bir galibiyet aldığını ve yenilgiden dolayı üzgün olduklarını söyledi.Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Reis, yeteri kadar mücadele etmemelerinden yakındı.İkili mücadelelerde istediklerini gerçekleştiremediklerini aktaran Reis, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı gösterdiğimiz performanstan ötürü kızgınım çünkü geri gelmedik, ikili mücadelelerde istediklerimizi gerçekleştiremedik 2. yarı sistem değişikliğine gittik ama oyunda yeteri kadar agresif değildik. Tüm takımlara karşı bu agresifliğe ihtiyacımız var. Bu tür maçlar tecrübe oluyor. Ligde ikinci yarı zor geçecektir çünkü çok fazla sakat oyuncumuz var. Umarım bir an önce aramıza katılırlar. Kupa maçında güzel bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba hakkında konuşmak istemediğini dile getiren Reis, şunları kaydetti:Reis, sözlerini hakemin tercih haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığına ilişkin ifadelerle tamamladı.

