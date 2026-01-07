Fenerbahçeli Musaba gözyaşlarına hakim olamadı: 'Türkiye'nin en büyük kulübündeyim'

Takım olarak göstermiş olduğumuz performanstan çok mutluyum. Şu anda finaldeyiz ve bu gerçekten keyif verici. Benim için ayrıca çok özel bir gündü. Çocukluk hayalimdi. Türkiye’nin en büyük kulübündeyim. İlk maçımda asistlerle takıma katkı sağlamak beni çok mutlu etti, aynı zamanda oldukça duygusaldım.