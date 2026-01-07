https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/fenerbahceli-musaba-gozyaslarina-hakim-olamadi-turkiyenin-en-buyuk-kulubundeyim-1102536385.html
Fenerbahçeli Musaba gözyaşlarına hakim olamadı: 'Türkiye'nin en büyük kulübündeyim'
Fenerbahçeli Musaba gözyaşlarına hakim olamadı: 'Türkiye'nin en büyük kulübündeyim'
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Yeni transfer Musaba ilk maçında takımına iki asist katkısı
Yeni Adana Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler etkili bir oyun ortaya koyarken, mücadele aynı zamanda yeni transfer Musaba’nın Fenerbahçe formasıyla ilk maçına sahne oldu.Karşılaşmadan Fenerbahçe 2-0 üstün ayrılırken, Samsunspor Turkcell Süper Kupa'ya veda etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Musaba duygularını şu şekilde paylaştı:Fenerbahçe, bu galibiyetle Turkcell Süper Kupa’da finale yükselirken, Musaba’nın ilk maçtaki performansı sarı-lacivertli camiada umut verdi.
Yeni Adana Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler etkili bir oyun ortaya koyarken, mücadele aynı zamanda yeni transfer Musaba’nın Fenerbahçe formasıyla ilk maçına sahne oldu.
Karşılaşmadan Fenerbahçe 2-0 üstün ayrılırken, Samsunspor Turkcell Süper Kupa'ya veda etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Musaba duygularını şu şekilde paylaştı:
Takım olarak göstermiş olduğumuz performanstan çok mutluyum. Şu anda finaldeyiz ve bu gerçekten keyif verici. Benim için ayrıca çok özel bir gündü. Çocukluk hayalimdi. Türkiye’nin en büyük kulübündeyim. İlk maçımda asistlerle takıma katkı sağlamak beni çok mutlu etti, aynı zamanda oldukça duygusaldım.
Fenerbahçe, bu galibiyetle Turkcell Süper Kupa’da finale yükselirken, Musaba’nın ilk maçtaki performansı sarı-lacivertli camiada umut verdi.