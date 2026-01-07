https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/suudi-disisleri-bakani-washingtonda-abd-ile-kritik-diplomasi-turu-basladi-1102562082.html
Suudi Dışişleri Bakanı Washington’da: ABD ile kritik diplomasi turu başladı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Suud’un ABD’li mevkidaşıyla görüşmek üzere Washington’a ulaştığını duyurdu. Görüşmelerin, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.Gündem: Bölgesel ve küresel dosyalarDiplomatik kaynaklara göre temaslarda Ortadoğu’daki güvenlik dengeleri, enerji piyasaları, küresel istikrar ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliği başlıklarının ele alınması öngörülüyor. Ziyaret, bölgesel tansiyonun arttığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle yakından izleniyor.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Suud’un ABD’li mevkidaşıyla görüşmek üzere Washington’a ulaştığını duyurdu. Görüşmelerin, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Gündem: Bölgesel ve küresel dosyalar
Diplomatik kaynaklara göre temaslarda Ortadoğu’daki güvenlik dengeleri, enerji piyasaları, küresel istikrar ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliği başlıklarının ele alınması öngörülüyor. Ziyaret, bölgesel tansiyonun arttığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle yakından izleniyor.