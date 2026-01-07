https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/suudi-disisleri-bakani-washingtonda-abd-ile-kritik-diplomasi-turu-basladi-1102562082.html

Suudi Dışişleri Bakanı Washington’da: ABD ile kritik diplomasi turu başladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Suud, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası dosyaları ele almak üzere Washington’a geldi. Ziyaret... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Suud’un ABD’li mevkidaşıyla görüşmek üzere Washington’a ulaştığını duyurdu. Görüşmelerin, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.Gündem: Bölgesel ve küresel dosyalarDiplomatik kaynaklara göre temaslarda Ortadoğu’daki güvenlik dengeleri, enerji piyasaları, küresel istikrar ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliği başlıklarının ele alınması öngörülüyor. Ziyaret, bölgesel tansiyonun arttığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle yakından izleniyor.

