Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Suud’un ABD’li mevkidaşıyla görüşmek üzere Washington’a ulaştığını duyurdu. Görüşmelerin, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.Gündem: Bölgesel ve küresel dosyalarDiplomatik kaynaklara göre temaslarda Ortadoğu’daki güvenlik dengeleri, enerji piyasaları, küresel istikrar ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliği başlıklarının ele alınması öngörülüyor. Ziyaret, bölgesel tansiyonun arttığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle yakından izleniyor.
Suudi Dışişleri Bakanı Washington’da: ABD ile kritik diplomasi turu başladı

16:41 07.01.2026
Abone ol
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Suud, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası dosyaları ele almak üzere Washington’a geldi. Ziyaret kapsamında ABD’li mevkidaşıyla yapılacak görüşmelerde Orta Doğu güvenliği, enerji ve küresel gündem başlıklarının masada olması bekleniyor.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Suud’un ABD’li mevkidaşıyla görüşmek üzere Washington’a ulaştığını duyurdu. Görüşmelerin, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Gündem: Bölgesel ve küresel dosyalar

Diplomatik kaynaklara göre temaslarda Ortadoğu’daki güvenlik dengeleri, enerji piyasaları, küresel istikrar ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliği başlıklarının ele alınması öngörülüyor. Ziyaret, bölgesel tansiyonun arttığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle yakından izleniyor.
