Ortodokslar Noel'i kutluyor: Putin ayine katıldı
Ortodokslar Noel'i kutluyor: Putin ayine katıldı
Rus lider Putin, her yıl olduğu gibi bu Noel'de de kiliseye giderek mum dikti ve dua etti. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya'da Ortodoks Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel'i kutluyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kutsal günü Moskova Bölgesi'ndeki Büyük Şehit Aziz Georgiy Kilisesi'nde karşıladı.Noel ayininde dua edip mum diken Rus lider, daha sonra ayine katılan askerler ve aileleriyle sohbet etti.'Milyonlarca insana umut aşılıyor'Devlet Başkanı Putin, Ortodoks Noeli vesilesiyle inananlara Kremlin'in resmi sitesinden bir mesaj da yayınladı."Bu muhteşem bayram, dünyayı iyilik ve sevgi ışığıyla aydınlatarak milyonlarca insana umut ve atalarımızın nesilden nesile aktarılan manevi geleneklerine katılma sevinci aşılıyor" ifadelerini kullanan Putin, mesajına şöyle devam etti:
moskova, kremlin, ortodoks kilisesi, vladimir putin, ortodoks, noel, noel bayramı, noel ayini, rusya
Ortodokslar Noel'i kutluyor: Putin ayine katıldı

09:52 07.01.2026
Abone ol
Rus lider Putin, her yıl olduğu gibi bu Noel'de de kiliseye giderek mum dikti ve dua etti.
Rusya'da Ortodoks Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel'i kutluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kutsal günü Moskova Bölgesi'ndeki Büyük Şehit Aziz Georgiy Kilisesi'nde karşıladı.

Noel ayininde dua edip mum diken Rus lider, daha sonra ayine katılan askerler ve aileleriyle sohbet etti.
'Milyonlarca insana umut aşılıyor'

Devlet Başkanı Putin, Ortodoks Noeli vesilesiyle inananlara Kremlin'in resmi sitesinden bir mesaj da yayınladı.

"Bu muhteşem bayram, dünyayı iyilik ve sevgi ışığıyla aydınlatarak milyonlarca insana umut ve atalarımızın nesilden nesile aktarılan manevi geleneklerine katılma sevinci aşılıyor" ifadelerini kullanan Putin, mesajına şöyle devam etti:

"Rus Ortodoks Kilisesi ve diğer Hristiyan mezheplerinin toplumun birliğine, zengin tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına ve gençlerin vatanseverlik ve maneviyat eğitimine yaptıkları muazzam ve gerçekten eşsiz katkıyı büyük bir memnuniyetle belirtirim. Dini kuruluşlar, merhamet ve hayır işlerine yorulmak bilmeden önem veriyor, ihtiyaç sahipleriyle ilgileniyor, özel askeri harekata katılanları ve gazileri destekliyor, ülkemizdeki dinler arası ve etnik gruplar arası diyaloğun ahengi için birçok şey yapıyor. Bu kadar önemli ve ihtiyaç duyulan çalışmalar en içten takdirimizi hak ediyor."

