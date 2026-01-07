Ortodokslar Noel'i kutluyor: Putin ayine katıldı

"Rus Ortodoks Kilisesi ve diğer Hristiyan mezheplerinin toplumun birliğine, zengin tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına ve gençlerin vatanseverlik ve maneviyat eğitimine yaptıkları muazzam ve gerçekten eşsiz katkıyı büyük bir memnuniyetle belirtirim. Dini kuruluşlar, merhamet ve hayır işlerine yorulmak bilmeden önem veriyor, ihtiyaç sahipleriyle ilgileniyor, özel askeri harekata katılanları ve gazileri destekliyor, ülkemizdeki dinler arası ve etnik gruplar arası diyaloğun ahengi için birçok şey yapıyor. Bu kadar önemli ve ihtiyaç duyulan çalışmalar en içten takdirimizi hak ediyor."