Abdulkadir Selvi: 'Bu yılın ilk çeyreğinde Trump’ın Türkiye ile ilgili konularda somut adımlar atması bekleniyor'

07.01.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayi alanında işbirliği, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar ile Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.Gazeteci Abdulkadir Selvi, görüşmenin detaylarını Hürriyet'te bugün yayımlanan köşesinde ele aldı:
Gazeteci Abdulkadir Selvi, görüşmenin detaylarını Hürriyet'te bugün
yayımlanan köşesinde ele aldı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’la yaptığı görüşmeyi sordum. Tek bir kelime ile aktaracak olursam, “Verimliydi” denildi. Görüşme sonrasında Trump’tan somut adımların gelmesi beklentisi oluşmuş. Erdoğan-Trump görüşmesi Kabine toplantısından önce gerçekleşiyor. Erdoğan, Trump’la görüştükten sonra kabine toplantısına giriyor. Görüşmeye ilişkin olarak bakanları bilgilendiriyor."
"Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra Gazze konusunun yeniden ivme kazanması beklenebilir. Bir süre önce bir grup gazeteci TUSAŞ’ı ziyaret etmiştik. Savunma sanayimizle ilgili kritik projeleri konuşurken, ilgililerin zaman zaman, “CAATSA yaptırımlarına takıldı” sözleri dikkatimi çekmişti. CAATSA yaptırımlarının kalkması savunma sanayimiz açısından kritik önemi sahip. F-16’ların ve F-35’lerin alımı her gün bir ülkenin bombalandığı günümüzün kaotik ortamında savunmamız için gerekli. Halkbank davası daha önce sonuçlanabilir.
Bu yılın ilk çeyreğinde Trump’ın bu konularda somut adımlar atması bekleniyor. Sanıyorum bu nedenle Erdoğan-Trump görüşmesi için, ‘verimli bir görüşmeydi’ vurgusu yapılıyor.
Ancak ülkenin menfaatleri gereği çok fazla açıklama yapılmıyor. Çünkü Amerika’da Türkiye karşıtı lobiler var. Onları uyandırmanın anlamı yok."