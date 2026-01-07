Abdulkadir Selvi: 'Bu yılın ilk çeyreğinde Trump’ın Türkiye ile ilgili konularda somut adımlar atması bekleniyor'

"Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra Gazze konusunun yeniden ivme kazanması beklenebilir. Bir süre önce bir grup gazeteci TUSAŞ’ı ziyaret etmiştik. Savunma sanayimizle ilgili kritik projeleri konuşurken, ilgililerin zaman zaman, “CAATSA yaptırımlarına takıldı” sözleri dikkatimi çekmişti. CAATSA yaptırımlarının kalkması savunma sanayimiz açısından kritik önemi sahip. F-16’ların ve F-35’lerin alımı her gün bir ülkenin bombalandığı günümüzün kaotik ortamında savunmamız için gerekli. Halkbank davası daha önce sonuçlanabilir.

Bu yılın ilk çeyreğinde Trump’ın bu konularda somut adımlar atması bekleniyor. Sanıyorum bu nedenle Erdoğan-Trump görüşmesi için, ‘verimli bir görüşmeydi’ vurgusu yapılıyor.

Ancak ülkenin menfaatleri gereği çok fazla açıklama yapılmıyor. Çünkü Amerika’da Türkiye karşıtı lobiler var. Onları uyandırmanın anlamı yok."