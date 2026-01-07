https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/nigel-faragedan-carpici-uyari-trump-gronlanda-askeri-mudahale-yaparsa-nato-biter-1102562460.html
Nigel Farage’dan çarpıcı uyarı: 'Trump, Grönland’a askeri müdahale yaparsa NATO biter'
Nigel Farage’dan çarpıcı uyarı: 'Trump, Grönland’a askeri müdahale yaparsa NATO biter'
Sputnik Türkiye
İngiliz siyasetçi Nigel Farage, ABD’nin Grönland’ı askeri güçle ele geçirmesinin NATO’nun sonu olacağını söyledi. Beyaz Saray’ın “askeri seçenek masada”... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T17:28+0300
2026-01-07T17:28+0300
2026-01-07T17:29+0300
abd
nigel farage
donald trump
keir starmer
grönland
arktik
nato
danimarka
savunma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102562279_0:281:4713:2932_1920x0_80_0_0_c66733f57da853a47477dcaa1398f3a5.jpg
İngiltere’de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Nigel Farage, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik olası bir askeri hamlesinin NATO için yıkıcı sonuçlar doğuracağını ifade etti.Farage, Trump’ın uzun süredir NATO’yu zayıflatmak istediği yönünde bir algı olduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Trump’la geçmişte yaptığı görüşmelere atıfta bulunan Farage, ABD Başkanı’nın aslında ittifakı güçlendirmek istediğini savundu.'Askeri güç kullanırsa NATO biter'Farage, Trump’ın Avrupa ülkelerinde savunma harcamalarının artmasında etkili olduğunu belirterek, “Birçok açıdan NATO’yu güçlendirdi” dedi. Ancak askeri müdahale ihtimaline dikkat çekerek “Eğer bunu askeri güç kullanarak yaparsa, bu muhtemelen NATO’nun sonu olur. Bu yüzden bunu yapmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Farage ayrıca Trump’la dost olduklarını ancak her konuda aynı fikirde olmadıklarını da sözlerine ekledi.Beyaz Saray: Askeri seçenek her zaman varBeyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Grönland’ın ABD için ulusal güvenlik önceliği olduğu vurgulandı. Açıklamada, adanın stratejik konumu ve Arktik bölgedeki önemi gerekçe gösterilerek, “Grönland'ı ele geçirmek için ABD ordusunun her zaman bir seçenek olduğu” ifade edildi.Avrupa’dan sert tepkiDanimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD’nin askeri bir girişiminin NATO’yu sona erdireceği uyarısında bulundu.Avrupalı liderler arasında yer alan Keir Starmer ve Emmanuel Macron ise ortak açıklamada, Grönland'ın toprak bütünlüğünü savunmaktan vazgeçmeyeceklerini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/suudi-disisleri-bakani-washingtonda-abd-ile-kritik-diplomasi-turu-basladi-1102562082.html
grönland
arktik
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102562279_214:0:4498:3213_1920x0_80_0_0_f624ab7cae58b7d8693c6ca1a67666e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, nigel farage, donald trump, keir starmer, grönland, arktik, nato, danimarka
abd, nigel farage, donald trump, keir starmer, grönland, arktik, nato, danimarka
Nigel Farage’dan çarpıcı uyarı: 'Trump, Grönland’a askeri müdahale yaparsa NATO biter'
17:28 07.01.2026 (güncellendi: 17:29 07.01.2026)
İngiliz siyasetçi Nigel Farage, ABD’nin Grönland’ı askeri güçle ele geçirmesinin NATO’nun sonu olacağını söyledi. Beyaz Saray’ın “askeri seçenek masada” açıklaması Avrupa’da endişeyi artırmışı.
İngiltere’de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Nigel Farage, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik olası bir askeri hamlesinin NATO için yıkıcı sonuçlar doğuracağını ifade etti.
Farage, Trump’ın uzun süredir NATO’yu zayıflatmak istediği yönünde bir algı olduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Trump’la geçmişte yaptığı görüşmelere atıfta bulunan Farage, ABD Başkanı’nın aslında ittifakı güçlendirmek istediğini savundu.
'Askeri güç kullanırsa NATO biter'
Farage, Trump’ın Avrupa ülkelerinde savunma harcamalarının artmasında etkili olduğunu belirterek, “Birçok açıdan NATO’yu güçlendirdi” dedi. Ancak askeri müdahale ihtimaline dikkat çekerek “Eğer bunu askeri güç kullanarak yaparsa, bu muhtemelen NATO’nun sonu olur. Bu yüzden bunu yapmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Farage ayrıca Trump’la dost olduklarını ancak her konuda aynı fikirde olmadıklarını da sözlerine ekledi.
Beyaz Saray: Askeri seçenek her zaman var
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Grönland’ın ABD için ulusal güvenlik önceliği olduğu vurgulandı. Açıklamada, adanın stratejik konumu ve Arktik bölgedeki önemi gerekçe gösterilerek, “Grönland'ı ele geçirmek için ABD ordusunun her zaman bir seçenek olduğu” ifade edildi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD’nin askeri bir girişiminin NATO’yu sona erdireceği uyarısında bulundu.
Avrupalı liderler arasında yer alan Keir Starmer ve Emmanuel Macron ise ortak açıklamada, Grönland'ın toprak bütünlüğünü savunmaktan vazgeçmeyeceklerini bildirdi.