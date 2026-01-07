https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/netanyahunun-yolsuzluk-davasina-bakan-hakim-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1102555352.html

Netanyahu’nun yolsuzluk davasına bakan hakim trafik kazasında hayatını kaybetti

Netanyahu'nun yolsuzluk davasına bakan hakim trafik kazasında hayatını kaybetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk dosyalarının kritik başlıklarından birine bakan Be'er Sheva Bölge Mahkemesi Başkanı Yargıç Benny Sagi... 07.01.2026

Be’er Sheva Bölge Mahkemesi Başkanı Yargıç Benny Sagi, 4 Ocak’ta 6 No’lu otoyolda motosikletiyle seyir halindeyken bir arazi aracının otoyola çıkıp çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kazayı “şoke edici” olarak tanımlarken, Sagi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Polis, vakayı “trafik kazası” olarak duyurdu.Zamanlama tartışması: Tesadüf mü, mesaj mı?Sagi’nin ölümü, Netanyahu’nun yolsuzluk dosyalarının yeniden gündemin merkezine oturduğu bir döneme denk geldi. İsrail basını ve sosyal medyada, olayın sıradan bir kaza mı yoksa siyasi baskıların gölgesinde yaşanan şüpheli bir ölüm mü olduğu yoğun biçimde tartışılıyor.Yargı üzerindeki baskılar gündemdeSon yıllarda İsrail’de yargıçların hedef gösterilmesi, hükümet yanlısı çevrelerin “rahatsız” yargı mensuplarına yönelik tehdit iddiaları ve yargı reformu başlığı altında yürütülen sert tartışmalar, Sagi’nin ölümünü daha da tartışmalı hale getirdi.Milyar dolarlık '3000 numaralı' dosyanın hakimiBenny Sagi, kamuoyunda “3000 numaralı dava” olarak bilinen; Almanya’dan denizaltı ve savaş gemisi alımlarını kapsayan milyar dolarlık yolsuzluk iddialarıyla anılan dosyalardan sorumluydu. Bu dosya, İsrail tarihinin en büyük yolsuzluk skandallarından biri olarak görülüyor. Soruşturmalarda Netanyahu’ya yakın isimlerin adının geçmesi, Sagi’nin rolünü kritik kılıyordu.'Netanyahu’nun sevmediği hakim' i̇ddialarıİsrail kamuoyunda, Netanyahu’nun Sagi’yi “kontrol edilemeyen” yargıçlardan biri olarak gördüğü ve kendisinden hoşlanmadığı yönündeki iddialar yeniden gündeme taşındı. Yolsuzluk dosyalarında geri adım atmayan yargıçlara yönelik siyasi baskı iddiaları, ölümle birlikte daha yüksek sesle dile getiriliyor.'Ana davalara bakmıyordu' savunmasıİsrail makamları, Sagi’nin Netanyahu’nun “1000”, “2000” ve “4000” numaralı ana yolsuzluk dosyalarına doğrudan bakan heyette yer almadığını vurguluyor. Ancak hukuk çevreleri, 3000 numaralı dosyanın yolsuzluk zincirinin en hassas halkalarından biri olduğunu ve bu ayrıntının özellikle perdelenmeye çalışıldığını savunuyor.

