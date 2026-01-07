https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/meteorolojiden-36-il-icin-sari-kodlu-uyari-batida-firtina-doguda-cig-tehlikesi-bekleniyor-1102538331.html

Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Batıda fırtına, doğuda çığ tehlikesi bekleniyor

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre 36 il için sarı kodlu uyarı verildi. Batıda rüzgarın hızı saatte 70 km'ye çıkarken doğuda çığ tehlikesi... 07.01.2026

2026-01-07T07:00+0300

2026-01-07T07:00+0300

2026-01-07T07:00+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/04/1102466940_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_d27b5277118761880083ed5c620fb63c.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Ocak Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 36 ile sarı kodlu uyarıAfyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır olmak üzere 36 ilde sarı kodlu fırtına ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu hariç mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Meteorolojik uyarılarYağışların Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara ve Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.BURSA 18°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıÇANAKKALE 20°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 16°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ 15°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıEGEGenel Durum: Çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat). Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 13°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 19°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 20°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.ADANA 19°C – Parçalı bulutluANTALYA 18°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 13°C – Parçalı ve çok bulutluISPARTA 10°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİÇ ANADOLUGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısı, gece saatlerinde ise bölge genelinde yağmur ve sağanak, kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.ANKARA 13°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, gece saatlerinde il geneli yağmurluESKİŞEHİR 13°C – Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluKAYSERİ 9°C – Parçalı bulutluKONYA 16°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluBATI KARADENİZGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin batısı ile Kastamonu çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.BOLU 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluDÜZCE 20°C – Çok bulutlu ve aralıklı yağmurluSİNOP 17°C – Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluORTA ve DOĞU KARADENİZGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi var.AMASYA 11°C – Parçalı ve çok bulutluRİZE 17°C – Parçalı ve çok bulutluSAMSUN 19°C – Parçalı ve çok bulutluTRABZON 17°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUGenel Durum: Parçalı bulutlu. Buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğudaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunuyor.ERZURUM 0°C – Parçalı bulutluKARS 1°C – Parçalı bulutluMALATYA 0°C – Parçalı bulutluVAN 5°C – Parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUGenel Durum: Parçalı bulutlu. Bölgede buzlanma ve don olaylarıyla birlikte kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATMAN 4°C – Parçalı bulutluDİYARBAKIR 1°C – Parçalı bulutluGAZİANTEP 11°C – Parçalı bulutluMARDİN 13°C – Parçalı bulutlu

2026

