Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Batıda fırtına, doğuda çığ tehlikesi bekleniyor
Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Batıda fırtına, doğuda çığ tehlikesi bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre 36 il için sarı kodlu uyarı verildi. Batıda rüzgarın hızı saatte 70 km'ye çıkarken doğuda çığ tehlikesi... 07.01.2026
Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Batıda fırtına, doğuda çığ tehlikesi bekleniyor

07:00 07.01.2026
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre 36 il için sarı kodlu uyarı verildi. Batıda rüzgarın hızı saatte 70 km'ye çıkarken doğuda çığ tehlikesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile sis etkili olacak. Karadeniz'in batısı dahil Marmara ve Ege kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Ocak Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

36 ile sarı kodlu uyarı

Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır olmak üzere 36 ilde sarı kodlu fırtına ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu hariç mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik uyarılar

Yağışların Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Marmara ve Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 18°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 20°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 16°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Genel Durum: Çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat). Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 13°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 19°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 20°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
ADANA 19°C – Parçalı bulutlu
ANTALYA 18°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 10°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısı, gece saatlerinde ise bölge genelinde yağmur ve sağanak, kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
ANKARA 13°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, gece saatlerinde il geneli yağmurlu
ESKİŞEHİR 13°C – Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KAYSERİ 9°C – Parçalı bulutlu
KONYA 16°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin batısı ile Kastamonu çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
BOLU 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE 20°C – Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİNOP 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi var.
AMASYA 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Genel Durum: Parçalı bulutlu. Buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğudaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunuyor.
ERZURUM 0°C – Parçalı bulutlu
KARS 1°C – Parçalı bulutlu
MALATYA 0°C – Parçalı bulutlu
VAN 5°C – Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Genel Durum: Parçalı bulutlu. Bölgede buzlanma ve don olaylarıyla birlikte kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN 4°C – Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 1°C – Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 11°C – Parçalı bulutlu
MARDİN 13°C – Parçalı bulutlu
