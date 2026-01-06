İstanbul için tarih verildi: Sıcaklık 10 derece düşecek, kar geri geliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/istanbul-icin-tarih-verildi-sicaklik-10-derece-dusecek-kar-geri-geliyor-1102514283.html
Sputnik Türkiye
İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı yeniden etkisini gösterecek. Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, 12–17 Ocak tarihleri... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ce6da5f11d3295f8da2861d3de3a8ee.jpg
Soğuk hava ve kar yağışı İstanbul dahil birçok ile geri geliyor. Özellikle cuma günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminine göre, pazartesi günü İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, ocak ayının ortasına ilişkin yeni bir soğuk hava uyarısı yaptı. Özdemir, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, 12–17 Ocak tarihleri arasında Türkiye’yi etkileyebilecek yeni bir soğuk hava atağının oluşma olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyledi.Rusya ve Sibirya kaynaklı sistemSoğuk hava atağının gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirten Özdemir, bazı belirsizliklerin de bulunduğuna dikkat çekti. Özellikle Rusya ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgalarını zaman zaman engelleyebilen yüksek basınç sırtının, sistemin etkisini zayıflatabilecek bir unsur olabileceğini ifade etti.Sıcaklıklar hızla düşecekTüm çekincelere rağmen Dr. Özdemir, 12–17 Ocak arasında ülke genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacağını ve soğuk hava koşullarının etkili olmasının beklendiğini vurguladı.Kar yağışı yurt geneline yayılabilirBeklenen sistemin Akdeniz kıyı şeridi dışında Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olacağını belirten Özdemir,“Akdeniz’in kıyı kesimleri hariç, yurdun geri kalanında hava belirgin şekilde soğuyacak ve kar yağışı görülme olasılığı var” dedi.İstanbul için kar ihtimaliÖzdemir, Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul için de kar beklentisi olduğunu ancak yağışın çok kuvvetli olmayacağını belirterek, “Beklenen kar yağışı mevsim normallerinin üzerinde ya da çok kuvvetli bir sistem şeklinde değil. Ancak buna rağmen İstanbul’un yeniden beyaz örtüyle buluşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Yılbaşındaki kardan daha güçlü olabilirSistemin şiddetine ilişkin net konuşmak için erken olduğunu söyleyen Özdemir, “Bu aşamada tam olarak şiddet tahmini yapmak çok zor ancak yüksek olasılıkla son yaşanan sistemden daha güçlü olma ihtimali var gibi duruyor” dedi.Ocak parçalı, şubat daha sertOcak ayı boyunca en az bir güçlü soğuk hava dalgası beklendiğini ifade eden Özdemir, bu sürecin kesintisiz olmayacağını belirtti. Geçmiş yıllarla kıyaslama yapan Özdemir, deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olmasının kar yağışlarını daha parçalı hale getirdiğini söyledi.Şubat ayı için de uyarıŞubat ayını işaret eden Dr. Özdemir,“Şubat başı ile ortalarına doğru bir soğuk hava sistemi daha görme ihtimalimiz var” diyerek, kış mevsiminin artık daha geç etkili olduğuna dikkat çekti.AKOM: Sıcaklıklar kış değerlerine inecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:“Hafta ortasına kadar ciddi bir hava olayı beklenmezken sıcaklıkların 15–17°C aralığında seyredeceği, perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların 8–10°C birden düşerek kış değerlerine gerileyeceği, fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/istanbulda-hava-aniden-degisecek-tarih-verildi-kar-firtina-ve-saganak-geliyor-1102485510.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5cf899b181b1532d9e46f91d6b6fdfa.jpg
Özdemir, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, 12–17 Ocak tarihleri arasında Türkiye’yi etkileyebilecek yeni bir soğuk hava atağının oluşma olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyledi.
Rusya ve Sibirya kaynaklı sistem
Soğuk hava atağının gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirten Özdemir, bazı belirsizliklerin de bulunduğuna dikkat çekti. Özellikle Rusya ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgalarını zaman zaman engelleyebilen yüksek basınç sırtının, sistemin etkisini zayıflatabilecek bir unsur olabileceğini ifade etti.
Sıcaklıklar hızla düşecek
Tüm çekincelere rağmen Dr. Özdemir, 12–17 Ocak arasında ülke genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacağını ve soğuk hava koşullarının etkili olmasının beklendiğini vurguladı.
Kar yağışı yurt geneline yayılabilir
Beklenen sistemin Akdeniz kıyı şeridi dışında Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olacağını belirten Özdemir,
“Akdeniz’in kıyı kesimleri hariç, yurdun geri kalanında hava belirgin şekilde soğuyacak ve kar yağışı görülme olasılığı var” dedi.
İstanbul için kar ihtimali
Özdemir, Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul için de kar beklentisi olduğunu ancak yağışın çok kuvvetli olmayacağını belirterek, “Beklenen kar yağışı mevsim normallerinin üzerinde ya da çok kuvvetli bir sistem şeklinde değil. Ancak buna rağmen İstanbul’un yeniden beyaz örtüyle buluşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yılbaşındaki kardan daha güçlü olabilir
Sistemin şiddetine ilişkin net konuşmak için erken olduğunu söyleyen Özdemir, “Bu aşamada tam olarak şiddet tahmini yapmak çok zor ancak yüksek olasılıkla son yaşanan sistemden daha güçlü olma ihtimali var gibi duruyor” dedi.
Ocak parçalı, şubat daha sert
Ocak ayı boyunca en az bir güçlü soğuk hava dalgası beklendiğini ifade eden Özdemir, bu sürecin kesintisiz olmayacağını belirtti. Geçmiş yıllarla kıyaslama yapan Özdemir, deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olmasının kar yağışlarını daha parçalı hale getirdiğini söyledi.
Şubat ayını işaret eden Dr. Özdemir,
“Şubat başı ile ortalarına doğru bir soğuk hava sistemi daha görme ihtimalimiz var” diyerek, kış mevsiminin artık daha geç etkili olduğuna dikkat çekti.
AKOM: Sıcaklıklar kış değerlerine inecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
“Hafta ortasına kadar ciddi bir hava olayı beklenmezken sıcaklıkların 15–17°C aralığında seyredeceği, perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların 8–10°C birden düşerek kış değerlerine gerileyeceği, fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.”