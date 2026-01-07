https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/malezya-basbakani-enver-ibrahim-ankarada-1102562972.html
Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i ağırladı.Külliye’nin ana girişinde gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İbrahim’in tören kıtasını selamlamasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Türk ve Malezya bayrakları yer aldı.Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerde, Türkiye-Malezya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
