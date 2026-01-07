Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i ağırladı.Külliye’nin ana girişinde gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İbrahim’in tören kıtasını selamlamasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Türk ve Malezya bayrakları yer aldı.Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerde, Türkiye-Malezya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i ağırladı.
Külliye’nin ana girişinde gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İbrahim’in tören kıtasını selamlamasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Türk ve Malezya bayrakları yer aldı.
Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerde, Türkiye-Malezya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
