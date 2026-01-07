https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/lavrov-rus-karsiti-histeriyi-korukleyen-politikacilar-basarisizliga-mahkum-1102548025.html

Lavrov: Rus karşıtı histeriyi körükleyen politikacılar başarısızlığa mahkum

Lavrov: Rus karşıtı histeriyi körükleyen politikacılar başarısızlığa mahkum

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupalı politikacıların kendi stratejilerine inanmadıkları için başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti. 07.01.2026

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Dilek Ağacı’ kampanyası kapsamında, 13 yaşındaki Yevangelina’ya röportaj verdi. Röportaj sırasında bakana kariyer, hobiler ve yabancı dil bilgisine ilişkin sorular yöneltildi.Rus diplomat ayrıca uluslararası ilişkilerdeki son duruma ve Batı'da yayılan Rusofobik histeriyi değerlendirdi.Lavrov, “Barikatların diğer tarafında, özellikle de Avrupa'da bulunan, Rus karşıtı histeri yayan mevkidaşlarımız, sürekli olarak paramızı çalmayı, (Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tanımladığı gibi) bizi soymayı ve Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savaşmaya devam etmeleri için desteklemeyi talep eden meslektaşlarımız, bu stratejilerin uygulanabilir olduğuna inanmıyorlar. Yaptıkları şeye inancın olmaması zaten onları başarısızlığa mahkum ediyor” ifadesini kullandı.Halihazırda Rusya’nın, dünyanın büyük kısmını oluşturan Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ile ilişkiler geliştirdiğini söyleyen Bakan, “Sonuç olarak, Batı kendini dünyanın geri kalanından izole ediyor” dedi.Diplomasinin temel görevinin, ülkenin iç sorunlarıyla başa çıkma çabalarına dış destek sağlamak olduğunu anlatan Lavrov, bu sorunların vatandaşların güvenliğini ve refahını sağlamak ve refahlarını artırmak olduğunu belirterek, “Diplomasi iyi bir meslek. Tüm genç erkek ve kadınlara tavsiye ederim” diye kaydetti.

