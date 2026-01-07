https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/bati-medyasi-abd-ukraynaya-guvenlik-garantileri-bildirisine-imzalamadi-1102543026.html
Batı medyası: ABD, Ukrayna’ya güvenlik garantileri bildirisine imzalamadı
Batı medyası: ABD, Ukrayna’ya güvenlik garantileri bildirisine imzalamadı
Sputnik Türkiye
ABD, ‘istekliler koalisyonunun’ Paris'teki toplantında kabul ettiği Ukrayna’ya güvenlik garantilerine ilişkin bildirisini imzalamadı. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T10:24+0300
2026-01-07T10:24+0300
2026-01-07T10:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
avrupa
ukrayna
politico
nato
keir starmer
steve witkoff
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102542807_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_72b6faa3637db64ebd41405b65b022fd.jpg
Politico, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ‘istekliler koalisyonu’ toplantısına katılan ABD heyetinin, Ukrayna’ya güvenlik garantilerine ilişkin bildiriye imzayı atmadığını yazdı.Başlangıçta ABD’nin bunu yapması beklendiği ifade edilen haberde, belgeye sadece ‘istekliler koalisyonu’ temsilcilerinin imza attığı kaydedilirken ABD’nin bu koalisyonda yer almadığı hatırlatıldı.Yazıda, “Eski taslak metinden ABD’nin Ukrayna'daki çok uluslu güce katılımına ilişkin ayrıntılar çıkarıldı. Eski taslakta, ABD'nin bir saldırı durumunda bu gücü destekleyeceğine dair söz verdiği belirtiliyordu” ifadesine yer verildi.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün yaptığı açıklamada, ‘istekli koalisyonun’ barış sağlanması halinde Ukrayna'ya asker konuşlandırılması konusunda bir bildiri kabul ettiğini duyurmuştu. Starmer, ateşkesin sağlanması durumunda İngiliz ve Fransızların ülke genelinde askeri üsler kuracağını ve Ukrayna ordusu için teçhizat depoları inşa edeceğini belirtmişti.ABD’nin duruşuBeyaz Saray’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Paris görüşmelerinde Kiev için güvenlik garantileri de dahil olmak üzere birçok önemli konuda önemli ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Witkoff, ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasında toprak sorunu konusunda bir uzlaşmaya varılmasını umduğunu da sözlerine ekledi.Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, ABD liderinin Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşmeleri temel aldığını söyledi. Kushner, Paris toplantısının barış anlaşmasına doğru atılan önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.ABD’nin barış planıKasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde Witkoff ve Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği maddeleri taşıdığını belirtmişti.Birkaç hafta sonra Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Görüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği bildirilmişti.Aralık ayı sonlarında Trump, Florida'da Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmeler yapmıştı. Görüşmelerin ardından ABD Başkanı, iki tarafın müzakere edilen konuların yüzde 95'inde anlaşmaya vardığını bildirmişti. Trump daha sonra Putin’le telefon görüşmesi yapmıştı. Putin, görüşme sırasında, Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanlığı konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD liderinin görüşme sırasında, Zelenskiy ile çalışmaya yönelik yaklaşımında bir değişikliğe gidebileceğini söylediğini aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in düzenlediği saldırının ardından Moskova'nın müzakere pozisyonunu yeniden gözden geçireceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/trump-venezueladaki-gecici-yonetim-petrolun-30-ila-50-milyon-varilini-abdye-teslim-edecek-1102537815.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102542807_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_899db5ff0bdf3eee845c14364494b7f1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, avrupa, ukrayna, politico, nato, keir starmer, steve witkoff, rusya
abd, avrupa, ukrayna, politico, nato, keir starmer, steve witkoff, rusya
Batı medyası: ABD, Ukrayna’ya güvenlik garantileri bildirisine imzalamadı
10:24 07.01.2026 (güncellendi: 10:28 07.01.2026)
ABD, ‘istekliler koalisyonunun’ Paris'teki toplantında kabul ettiği Ukrayna’ya güvenlik garantilerine ilişkin bildirisini imzalamadı.
Politico, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ‘istekliler koalisyonu’ toplantısına katılan ABD heyetinin, Ukrayna’ya güvenlik garantilerine ilişkin bildiriye imzayı atmadığını yazdı.
Başlangıçta ABD’nin bunu yapması beklendiği ifade edilen haberde, belgeye sadece ‘istekliler koalisyonu’ temsilcilerinin imza attığı kaydedilirken ABD’nin bu koalisyonda yer almadığı hatırlatıldı.
Yazıda, “Eski taslak metinden ABD’nin Ukrayna'daki çok uluslu güce katılımına ilişkin ayrıntılar çıkarıldı. Eski taslakta, ABD'nin bir saldırı durumunda bu gücü destekleyeceğine dair söz verdiği belirtiliyordu” ifadesine yer verildi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün yaptığı açıklamada, ‘istekli koalisyonun’ barış sağlanması halinde Ukrayna'ya asker konuşlandırılması konusunda bir bildiri kabul ettiğini duyurmuştu. Starmer, ateşkesin sağlanması durumunda İngiliz ve Fransızların ülke genelinde askeri üsler kuracağını ve Ukrayna ordusu için teçhizat depoları inşa edeceğini belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin askeri birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırmasını içeren her bir senaryonun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve büyük tırmanmaya yol açacağını vurgulamıştı.
Beyaz Saray’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Paris görüşmelerinde Kiev için güvenlik garantileri de dahil olmak üzere birçok önemli konuda önemli ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Witkoff, ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasında toprak sorunu konusunda bir uzlaşmaya varılmasını umduğunu da sözlerine ekledi.
Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, ABD liderinin Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşmeleri temel aldığını söyledi. Kushner, Paris toplantısının barış anlaşmasına doğru atılan önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.
Kasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde Witkoff ve Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği maddeleri taşıdığını belirtmişti.
Birkaç hafta sonra Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Görüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği bildirilmişti.
Aralık ayı sonlarında Trump, Florida'da Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmeler yapmıştı. Görüşmelerin ardından ABD Başkanı, iki tarafın müzakere edilen konuların yüzde 95'inde anlaşmaya vardığını bildirmişti. Trump daha sonra Putin’le telefon görüşmesi yapmıştı. Putin, görüşme sırasında, Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanlığı konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD liderinin görüşme sırasında, Zelenskiy ile çalışmaya yönelik yaklaşımında bir değişikliğe gidebileceğini söylediğini aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in düzenlediği saldırının ardından Moskova'nın müzakere pozisyonunu yeniden gözden geçireceğini açıklamıştı.