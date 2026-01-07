https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/bati-medyasi-abd-ukraynaya-guvenlik-garantileri-bildirisine-imzalamadi-1102543026.html

Batı medyası: ABD, Ukrayna’ya güvenlik garantileri bildirisine imzalamadı

Batı medyası: ABD, Ukrayna’ya güvenlik garantileri bildirisine imzalamadı

Sputnik Türkiye

ABD, ‘istekliler koalisyonunun’ Paris'teki toplantında kabul ettiği Ukrayna’ya güvenlik garantilerine ilişkin bildirisini imzalamadı. 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T10:24+0300

2026-01-07T10:24+0300

2026-01-07T10:28+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

avrupa

ukrayna

politico

nato

keir starmer

steve witkoff

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102542807_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_72b6faa3637db64ebd41405b65b022fd.jpg

Politico, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ‘istekliler koalisyonu’ toplantısına katılan ABD heyetinin, Ukrayna’ya güvenlik garantilerine ilişkin bildiriye imzayı atmadığını yazdı.Başlangıçta ABD’nin bunu yapması beklendiği ifade edilen haberde, belgeye sadece ‘istekliler koalisyonu’ temsilcilerinin imza attığı kaydedilirken ABD’nin bu koalisyonda yer almadığı hatırlatıldı.Yazıda, “Eski taslak metinden ABD’nin Ukrayna'daki çok uluslu güce katılımına ilişkin ayrıntılar çıkarıldı. Eski taslakta, ABD'nin bir saldırı durumunda bu gücü destekleyeceğine dair söz verdiği belirtiliyordu” ifadesine yer verildi.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün yaptığı açıklamada, ‘istekli koalisyonun’ barış sağlanması halinde Ukrayna'ya asker konuşlandırılması konusunda bir bildiri kabul ettiğini duyurmuştu. Starmer, ateşkesin sağlanması durumunda İngiliz ve Fransızların ülke genelinde askeri üsler kuracağını ve Ukrayna ordusu için teçhizat depoları inşa edeceğini belirtmişti.ABD’nin duruşuBeyaz Saray’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Paris görüşmelerinde Kiev için güvenlik garantileri de dahil olmak üzere birçok önemli konuda önemli ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Witkoff, ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasında toprak sorunu konusunda bir uzlaşmaya varılmasını umduğunu da sözlerine ekledi.Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, ABD liderinin Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşmeleri temel aldığını söyledi. Kushner, Paris toplantısının barış anlaşmasına doğru atılan önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.ABD’nin barış planıKasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde Witkoff ve Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği maddeleri taşıdığını belirtmişti.Birkaç hafta sonra Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Görüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği bildirilmişti.Aralık ayı sonlarında Trump, Florida'da Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmeler yapmıştı. Görüşmelerin ardından ABD Başkanı, iki tarafın müzakere edilen konuların yüzde 95'inde anlaşmaya vardığını bildirmişti. Trump daha sonra Putin’le telefon görüşmesi yapmıştı. Putin, görüşme sırasında, Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanlığı konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD liderinin görüşme sırasında, Zelenskiy ile çalışmaya yönelik yaklaşımında bir değişikliğe gidebileceğini söylediğini aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in düzenlediği saldırının ardından Moskova'nın müzakere pozisyonunu yeniden gözden geçireceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/trump-venezueladaki-gecici-yonetim-petrolun-30-ila-50-milyon-varilini-abdye-teslim-edecek-1102537815.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, avrupa, ukrayna, politico, nato, keir starmer, steve witkoff, rusya