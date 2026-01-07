https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/kolombiyadan-abdye-net-mesaj-egemenligimizi-askeri-yollarla-savunuruz-1102547422.html
Kolombiya’dan ABD’ye net mesaj: Egemenliğimizi askeri yollarla savunuruz
Kolombiya, ABD'nin olası bir saldırısına karşı egemenlik haklarını askeri yollarla savunacaklarını açıkladı. Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu hedef alan sert açıklamalarının ardından konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, önceliklerinin diplomatik yollar olduğunu vurguladı ancak olası bir saldırı durumunda ülkenin egemenliğinin askeri olarak da korunacağını ifade etti.Kolombiya Dışişleri: Ordumuz son derece hazırlıklıVillavicencio, Trump'ın "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor” sözlerine yanıt vererek, "ABD'nin ülkemize yönelik olası bir saldırısı söz konusu olursa, egemenliğimizi savunma konusunda netiz. Cumhurbaşkanı Petro'nun başkomutanlığında son derece hazırlıklı bir ordumuz var ve bu ordunun halkımızı savunması gerekir" dedi.Kolombiya Dışişleri Bakanı, aynı zamanda diplomatik kanalların açık tutulduğunu ve ABD'nin Bogota Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarıyla bu konuyu görüşeceklerini belirterek protesto notası vereceklerini aktardı. Villavicencio, “Cumhurbaşkanına yönelik hakaret, ülkemize yönelik bir hakarettir ve demokratik süreçlerimize saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.Petro'dan sert yanıtTrump, geçen hafta yaptığı basın toplantısında Kolombiya'yı kokain üretimi ve kaçakçılığı ile suçlamış, olası askeri müdahale tehdidini yinelemişti. Trump, Kolombiya'yı 'hasta ülke' olarak nitelendirerek, Venezuela'ya yönelik operasyonun ardından benzer bir hamlenin Kolombiya için de düşünülebileceğini söylemişti.Kolombiya lideri Gustavo Petro ise Trump’ın bu söylemlerine sert tepki göstererek, ülkesinin egemenliğinin korunması ve dış müdahalelere karşı kararlı bir duruş sergileyeceğini ifade etti.Petro, olası bir saldırıya karşı halkını ve demokratik kurumları savunma çağrısı yapmış, "Eğer ABD bombalarsa, köylüler dağlarda binlerce gerillaya dönüşecek. Ve eğer ülkenin büyük bir bölümünün sevdiği ve saygı duyduğu başkanı tutuklarlarsa, halkın 'jaguarını' serbest bırakacaklar" ifadelerini kullanmıştı.
2026
Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın Kolombiya lideri Gustavo Petro’yu hedef alan açıklamalarının ardından, olası bir saldırı karşısında ülkenin egemenliğinin askeri yollarla savunulacağını, önceliğin ise diplomatik diyalog olduğunu söyledi.
