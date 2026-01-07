https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/kolombiya-cumhurbaskani-petro-gel-beni-al-seni-burada-bekliyorum-1102536080.html

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gel beni al, seni burada bekliyorum

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gel beni al, seni burada bekliyorum

Sputnik Türkiye

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela'daki operasyonunun ardından ABD Başkanı Donald Trump'a 'gel de beni al' diye meydan okudu. 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T00:08+0300

2026-01-07T00:08+0300

2026-01-07T00:08+0300

dünya

abd

donald trump

gustavo petro

kolombiya

nicolas maduro

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088996255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f32e0658c648382dfc3c05450fff7570.jpg

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela'daki operasyonunun ardından ABD Başkanı Donald Trump'a meydan okudu. Operasyonu eleştiren Petro, Trump'a hitaben, "Gel beni al. Seni burada bekliyorum" dedi.Petro, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalamasının ardından ABD Başkanı'nı şu sözlerle uyardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/trump-benim-dansimi-taklit-etti-maduro-korkunc-bir-adam-1102532812.html

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, gustavo petro, kolombiya, nicolas maduro