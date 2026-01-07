Türkiye
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gel beni al, seni burada bekliyorum
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gel beni al, seni burada bekliyorum
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela'daki operasyonunun ardından ABD Başkanı Donald Trump'a 'gel de beni al' diye meydan okudu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela'daki operasyonunun ardından ABD Başkanı Donald Trump'a meydan okudu. Operasyonu eleştiren Petro, Trump'a hitaben, "Gel beni al. Seni burada bekliyorum" dedi.Petro, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalamasının ardından ABD Başkanı'nı şu sözlerle uyardı:
abd, donald trump, gustavo petro, kolombiya, nicolas maduro
© AP Photo / Fernando VergaraGustavo Petro Urrego
© AP Photo / Fernando Vergara
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela'daki operasyonunun ardından ABD Başkanı Donald Trump'a 'gel de beni al' diye meydan okudu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela'daki operasyonunun ardından ABD Başkanı Donald Trump'a meydan okudu. Operasyonu eleştiren Petro, Trump'a hitaben, "Gel beni al. Seni burada bekliyorum" dedi.
Petro, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalamasının ardından ABD Başkanı'nı şu sözlerle uyardı:

"Eğer ABD bombalarsa, köylüler dağlarda binlerce gerillaya dönüşecek. Ve eğer ülkenin büyük bir bölümünün sevdiği ve saygı duyduğu başkanı tutuklarlarsa, halkın 'jaguarını' serbest bırakacaklar"

