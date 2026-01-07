Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/japon-nukleer-yetkilisi-gizli-veriler-iceren-telefonunu-cinde-kaybetti-1102546733.html
Japon nükleer yetkilisi gizli bilgiler içeren telefonunu Çin'de kaybetti
Japon nükleer yetkilisi gizli bilgiler içeren telefonunu Çin'de kaybetti
Sputnik Türkiye
Japonya nükleer denetim kurumu çalışanı, Çin gezisi sırasında işiyle ilgili gizli verileri barındıran akıllı telefonunu kaybetti. Olayın kasım ayında yaşandığı... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T12:18+0300
2026-01-07T12:19+0300
dünya
japonya
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102547582_0:100:1536:964_1920x0_80_0_0_9c5b37eff7773011fcc373e8c189cefa.png
Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu Sekreterliği’nde görevli bir çalışanın, 6 Kasım'da Çin’e yaptığı özel ziyaret sırasında nükleer güvenlikle ilgili gizli bilgiler içeren iş telefonu kayboldu. Olay, kurum içinde ve kamuoyunda büyük endişeye neden oldu.Gizli bilgiler Çin'de kaybolduSekreterlik tarafından yapılan açıklamaya göre, adı açıklanmayan çalışan, 3 Kasım 2023’e kadar Şanghay’da bulundu ve dönüşü öncesi havaalanındaki güvenlik kontrolü sırasında telefonunu kaybetti. Çalışan, olayla ilgili resmi bildirimi 6 Kasım’da yaptı.Kaybolan iş telefonu, Japonya’daki nükleer tesislerde görev yapan ve terörle mücadele gibi kritik konularla ilgilenen sekreterlik personeline ait isim ve iletişim bilgilerini içeriyordu. Bu tür bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçme ihtimali, özellikle ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor.Nükleer Düzenleme Kurumu Sekreterliği, benzer olayların tekrar yaşanmaması için önlemler almayı planladığını duyurdu. Bu kapsamda, çalışanların iş yerinde kullanılan akıllı telefonları yurt dışına yanlarında götürmelerinin yasaklanması gibi adımlar gündemde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/epstein-dosyalarinda-kriz-abd-adalet-bakanligi-belgelerin-yuzde-1inden-azini-yayimladi-1102542259.html
japonya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102547582_118:0:1483:1024_1920x0_80_0_0_18e975ded32bb90c9a3fd55699a95b09.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
japonya, çin
japonya, çin

Japon nükleer yetkilisi gizli bilgiler içeren telefonunu Çin'de kaybetti

12:18 07.01.2026 (güncellendi: 12:19 07.01.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturJapon nükleer yetkilisi gizli bilgiler içeren telefonunu Çin'de kaybetti
Japon nükleer yetkilisi gizli bilgiler içeren telefonunu Çin'de kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Japonya nükleer denetim kurumu çalışanı, Çin gezisi sırasında işiyle ilgili gizli verileri barındıran akıllı telefonunu kaybetti. Olayın kasım ayında yaşandığı ve telefonun henüz bulunmadığı vurgulandı.
Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu Sekreterliği’nde görevli bir çalışanın, 6 Kasım'da Çin’e yaptığı özel ziyaret sırasında nükleer güvenlikle ilgili gizli bilgiler içeren iş telefonu kayboldu. Olay, kurum içinde ve kamuoyunda büyük endişeye neden oldu.

Gizli bilgiler Çin'de kayboldu

Sekreterlik tarafından yapılan açıklamaya göre, adı açıklanmayan çalışan, 3 Kasım 2023’e kadar Şanghay’da bulundu ve dönüşü öncesi havaalanındaki güvenlik kontrolü sırasında telefonunu kaybetti. Çalışan, olayla ilgili resmi bildirimi 6 Kasım’da yaptı.
Kaybolan iş telefonu, Japonya’daki nükleer tesislerde görev yapan ve terörle mücadele gibi kritik konularla ilgilenen sekreterlik personeline ait isim ve iletişim bilgilerini içeriyordu. Bu tür bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçme ihtimali, özellikle ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor.
Nükleer Düzenleme Kurumu Sekreterliği, benzer olayların tekrar yaşanmaması için önlemler almayı planladığını duyurdu. Bu kapsamda, çalışanların iş yerinde kullanılan akıllı telefonları yurt dışına yanlarında götürmelerinin yasaklanması gibi adımlar gündemde.
This photo provided by the New York State Sex Offender Registry shows Jeffrey Epstein, March 28, 2017. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
DÜNYA
Epstein dosyalarında kriz: 'ABD Adalet Bakanlığı belgelerin yüzde 1’inden azını yayımladı'
10:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала