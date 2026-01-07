Japon nükleer yetkilisi gizli bilgiler içeren telefonunu Çin'de kaybetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/japon-nukleer-yetkilisi-gizli-veriler-iceren-telefonunu-cinde-kaybetti-1102546733.html

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu Sekreterliği’nde görevli bir çalışanın, 6 Kasım'da Çin’e yaptığı özel ziyaret sırasında nükleer güvenlikle ilgili gizli bilgiler içeren iş telefonu kayboldu. Olay, kurum içinde ve kamuoyunda büyük endişeye neden oldu.Gizli bilgiler Çin'de kaybolduSekreterlik tarafından yapılan açıklamaya göre, adı açıklanmayan çalışan, 3 Kasım 2023’e kadar Şanghay’da bulundu ve dönüşü öncesi havaalanındaki güvenlik kontrolü sırasında telefonunu kaybetti. Çalışan, olayla ilgili resmi bildirimi 6 Kasım’da yaptı.Kaybolan iş telefonu, Japonya’daki nükleer tesislerde görev yapan ve terörle mücadele gibi kritik konularla ilgilenen sekreterlik personeline ait isim ve iletişim bilgilerini içeriyordu. Bu tür bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçme ihtimali, özellikle ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor.Nükleer Düzenleme Kurumu Sekreterliği, benzer olayların tekrar yaşanmaması için önlemler almayı planladığını duyurdu. Bu kapsamda, çalışanların iş yerinde kullanılan akıllı telefonları yurt dışına yanlarında götürmelerinin yasaklanması gibi adımlar gündemde.

