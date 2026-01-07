https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/japon-nukleer-yetkilisi-gizli-veriler-iceren-telefonunu-cinde-kaybetti-1102546733.html
Japon nükleer yetkilisi gizli bilgiler içeren telefonunu Çin'de kaybetti
Japon nükleer yetkilisi gizli bilgiler içeren telefonunu Çin'de kaybetti
Japonya nükleer denetim kurumu çalışanı, Çin gezisi sırasında işiyle ilgili gizli verileri barındıran akıllı telefonunu kaybetti. Olayın kasım ayında yaşandığı... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu Sekreterliği’nde görevli bir çalışanın, 6 Kasım'da Çin’e yaptığı özel ziyaret sırasında nükleer güvenlikle ilgili gizli bilgiler içeren iş telefonu kayboldu. Olay, kurum içinde ve kamuoyunda büyük endişeye neden oldu.Gizli bilgiler Çin'de kaybolduSekreterlik tarafından yapılan açıklamaya göre, adı açıklanmayan çalışan, 3 Kasım 2023’e kadar Şanghay’da bulundu ve dönüşü öncesi havaalanındaki güvenlik kontrolü sırasında telefonunu kaybetti. Çalışan, olayla ilgili resmi bildirimi 6 Kasım’da yaptı.Kaybolan iş telefonu, Japonya’daki nükleer tesislerde görev yapan ve terörle mücadele gibi kritik konularla ilgilenen sekreterlik personeline ait isim ve iletişim bilgilerini içeriyordu. Bu tür bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçme ihtimali, özellikle ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor.Nükleer Düzenleme Kurumu Sekreterliği, benzer olayların tekrar yaşanmaması için önlemler almayı planladığını duyurdu. Bu kapsamda, çalışanların iş yerinde kullanılan akıllı telefonları yurt dışına yanlarında götürmelerinin yasaklanması gibi adımlar gündemde.
japonya
çin
Japon nükleer yetkilisi gizli bilgiler içeren telefonunu Çin'de kaybetti
12:18 07.01.2026
Japonya nükleer denetim kurumu çalışanı, Çin gezisi sırasında işiyle ilgili gizli verileri barındıran akıllı telefonunu kaybetti. Olayın kasım ayında yaşandığı ve telefonun henüz bulunmadığı vurgulandı.
Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu Sekreterliği’nde görevli bir çalışanın, 6 Kasım'da Çin’e yaptığı özel ziyaret sırasında nükleer güvenlikle ilgili gizli bilgiler içeren iş telefonu kayboldu. Olay, kurum içinde ve kamuoyunda büyük endişeye neden oldu.
Gizli bilgiler Çin'de kayboldu
Sekreterlik tarafından yapılan açıklamaya göre, adı açıklanmayan çalışan, 3 Kasım 2023’e kadar Şanghay’da bulundu ve dönüşü öncesi havaalanındaki güvenlik kontrolü sırasında telefonunu kaybetti. Çalışan, olayla ilgili resmi bildirimi 6 Kasım’da yaptı.
Kaybolan iş telefonu, Japonya’daki nükleer tesislerde görev yapan ve terörle mücadele gibi kritik konularla ilgilenen sekreterlik personeline ait isim ve iletişim bilgilerini içeriyordu. Bu tür bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçme ihtimali, özellikle ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor.
Nükleer Düzenleme Kurumu Sekreterliği, benzer olayların tekrar yaşanmaması için önlemler almayı planladığını duyurdu. Bu kapsamda, çalışanların iş yerinde kullanılan akıllı telefonları yurt dışına yanlarında götürmelerinin yasaklanması gibi adımlar gündemde.