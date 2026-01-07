https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/iran-mevcut-sartlarda-abdnin-politikalarindan-dolayi-muzakere-imkani-yok-1102549516.html

İran: Mevcut şartlarda ABD'nin politikalarından dolayı müzakere imkanı yok

Sputnik Türkiye

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, kabine toplantısının ardından ABD ve protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu."Mevcut şartlarda ABD'nin politikalarından dolayı müzakere imkanı yok. Biz hiçbir zaman masayı terk eden taraf olmadık" diyen Arakçi ekledi: ‘İran’ın iç işleri başkasını ilgilendirmez’Yaptırımların kaldırılması için çaba göstermeye devam ettiklerini belirten Arakçi, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik işbirliklerinin artırılması için çalıştıklarını vurguladı.Arakçi, ülkede devam eden protestolara ilişkin de açıklamalarda bulundu.ABD tarafından İran'daki protestolarla alakalı dillendirilen ifadelere ilişkin Arakçi, "İran'ın iç işleri İran halkından başkasını ilgilendirmez. Devlet ile halk arasında dile getirilen hususların çözüme kavuşturulacağı konusunda umutluyum" ifadelerini kullandı.Arakçi, yarın yapacağı Lübnan ziyaretine ilişkin ise, "Lübnan ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu anlayış Lübnan tarafında da var. Benimle birlikte ekonomi uzmanlarının yer aldığı bir heyet de Lübnan'a gelecek. İnşallah iyi ilişkiler kurduğumuz düzeye geri döneceğiz” şeklinde konuştu.ABD'nin İran saldırısıTrump, 22 Haziran 2025’te, İsrail ve İran arasında 12 gün süren çatışmaların 10’uncu gününde ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin İran'daki Fordo Nükleer Tesisi, Natanz Nükleer Tesisi ve İsfahan'daki çeşitli nükleer tesislere yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.ABD, saldırıya ‘Gece Yarısı Çekici Harekatı’ kod adını verdi. Bu saldırılarda, B-2 Spirit hayalet bombardıman uçaklarından 14 adet ‘sığınak delici bomba’ olarak da bilinen GBU-57A/B MOP bombası ile denizaltılardan fırlatılan Tomahawk seyir füzeleri kullanıldı.

