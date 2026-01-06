https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/trumpin-miga-sapkali-fotografi-soylentileri-artirdi-1102520102.html

Trump’ın ‘MIGA' şapkalı fotoğrafı söylentileri artırdı

Donald Trump’ın, ABD’li Senatör Lindsey Graham tarafından paylaşılan ‘Make Iran Great Again’ yazılı şapkayla verdiği yeni poz, İran’daki protestolara ilişkin açıklamanın üzerine diplomatik gerilimi artırdı.

ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın X hesabından paylaşılan fotoğrafta, iki isim Air Force One’da gülümserken görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı şapkayı elinde tutuyor.Trump, kendi hareketi MAGA’nın İran’a uyarlanmış versiyonu ‘Make Iran Great Again’ (Amerika’yı Tekrar Harika Yap) sloganını ilk kez haziran ayında yaşanan ve 12 gün süren savaşın en hararetli döneminde kullanmış, İran’ın yöneticilerinin 'İran’ı yeniden büyük yapamaması' halinde 'İran’ı yeniden ayağa kaldıramaması' ve ‘rejim değişikliğinin gündeme gelmesi gerektiğini’ söylemişti.‘Zihninde İran olduğunu gösteriyor’Washington Institute’ta İran uzmanı olan Holly Dagres, Iran International’a yaptığı değerlendirmede, fotoğrafın farklı şekillerde yorumlanabileceğini ancak en azından 'İran meselesinin başkanın gündeminde olduğunu gösterdiğini' söyledi ve ekledi:ABD'nin İran saldırısıTrump, 22 Haziran 2025’te, İsrail ve İran arasında 12 gün süren çatışmaların 10’uncu gününde ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin İran'daki Fordo Nükleer Tesisi, Natanz Nükleer Tesisi ve İsfahan'daki çeşitli nükleer tesislere yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.ABD, saldırıya ‘Gece Yarısı Çekici Harekatı’ kod adını verdi. Bu saldırılarda, B-2 Spirit hayalet bombardıman uçaklarından 14 adet ‘sığınak delici bomba’ olarak da bilinen GBU-57A/B MOP bombası ile denizaltılardan fırlatılan Tomahawk seyir füzeleri kullanıldı.

