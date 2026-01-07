https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/devlet-memurlarinin-2026-yili-yemek-bedelleri-belli-oldu-1102540806.html
Devlet memurlarının 2026 yılı yemek bedelleri belli oldu
Devlet memurlarının 2026 yılı yemek bedelleri belli oldu
Devlet memurlarının yemek bedelleri 2026 yılı için netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, memurlardan günlük 12,86–52,46 TL, sözleşmeli personelden ise 15,65–62,71 TL arasında öğle yemeği bedeli tahsil edilecek. Uygulama 15 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğle birlikte, 2026 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ve sözleşmeli personelin ödeyeceği asgari yemek bedelleri belirlendi.
Yemek giderlerinin karşılanma esasları
Tebliğe göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler; Ankara, İstanbul ve İzmir için yemek maliyetlerinin üçte ikisini, diğer iller için ise yarısını aşmamak kaydıyla kurum bütçelerinden karşılanacak. Bütçeden karşılanamayan kısım ise personelden tahsil edilecek.
Memurlar için günlük yemek bedelleri
15 Ocak 2026 – 14 Ocak 2027 tarihleri arasında öğle yemeği hizmetinden yararlanacak memurlardan, ek göstergeye göre şu tutarlar alınacak:
600’e kadar (600 dahil)
: 12,86 TL
1700’e kadar (1700 dahil)
: 21,86 TL
2800’e kadar (2800 dahil)
: 27,16 TL
4200’e kadar (4200 dahil)
: 35,19 TL
5400’e kadar (5400 dahil)
: 46,86 TL
5400’den yüksek
: 52,46 TL
Sözleşmeli personel için ücretler
Sözleşmeli personelin aylık brüt sözleşme ücretine göre günlük öğle yemeği bedelleri ise şöyle belirlendi:
34.135 TL’ye kadar (dahil)
: 15,65 TL
57.620 TL’ye kadar (dahil)
: 27,16 TL
79.600 TL’ye kadar (dahil)
: 49,28 TL
79.600 TL’nin üzeri
: 62,71 TL
Kurumlara üst sınır yetkisi
Tebliğe göre kurumlar; personelin kadro veya pozisyon unvanı, hizmetlerin niteliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak, belirlenen tutarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.
Uygulama 15 Ocak’ta başlıyor
Belirlenen yemek bedelleri, 15 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve 14 Ocak 2027 tarihine kadar geçerli olacak.