İngiltere'de 'obezite' sorunu: 'Sağlıksız yiyecek reklamları yasaklandı'
İngiltere'de 'obezite' sorunu: 'Sağlıksız yiyecek reklamları yasaklandı'
İngiltere, büyümekte olan obezite sorunuyla mücadelede yeni bir karar alarak, sağlıksız yiyecek reklamlarını televizyonda saat 21.00'dan önce ve internette... 07.01.2026
İngiltere'de 'obezite' sorunu: 'Sağlıksız yiyecek reklamları yasaklandı'
İngiltere, büyümekte olan obezite sorunuyla mücadelede yeni bir karar alarak, sağlıksız yiyecek reklamlarını televizyonda saat 21.00'dan önce ve internette yasakladı.
İngiltere Sağlık Bakanlığı, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında, sağlıksız kabul edilen ürünlerin gündüz saatlerinde reklamının yasaklandığını duyurdu.
Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Çocukluk çağı obezitesiyle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle çocuklar, televizyon ve internetteki sağlıksız yiyecek reklamlarına maruz kalmaktan korunacak. Bugünden itibaren, daha az sağlıklı yiyecek ve içeceklerin reklamları televizyonda saat 21.00'dan önce ve internette yasaklanacak. Bu hükümetin kararlı ve dünya çapında öncü olan bu eyleminin, çocukların diyetlerinden her yıl 7.2 milyar kaloriyi çıkarması, obeziteyle yaşayan çocuk sayısını 20.000 azaltması ve zaman içinde yaklaşık 2 milyar sterlin (2.7 milyar dolar) sağlık yararı sağlaması bekleniyor
İngiltere'de obezite sorunu ne durumda, hangi ürünlerin reklamları yasak?
Potansiyel olarak sağlıksız gıdalar kategorisi, gazlı içecekler, çikolata ve şekerlemeler, pizza, kek ve dondurma, kahvaltılık gevrekler ve yulaf lapaları, sandviçler, şekerli unlu mamuller ve yoğurtlar dahil olmak üzere 13 çeşit ürünü içeriyor.
Ancak İngiltere'de, bu kategorideki ürünlerden yalnızca doymuş yağ, tuz ve şeker için önerilen limitleri aşanların yasaklanması planlanıyor.
En son resmi verilere göre, İngiltere'deki her on çocuktan biri obez ve her beş çocuktan biri beş yaşına kadar diş çürümesi sorunu yaşayacak.