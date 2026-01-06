https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/en-nadir-turlerden-kuzey-atlantik-balinalari-icin-umut-verici-gelisme-1102532064.html
En nadir türlerden Kuzey Atlantik balinaları için umut verici gelişme
En nadir türlerden Kuzey Atlantik balinaları için umut verici gelişme
06.01.2026
kuzey atlantik
Bilim insanları Kuzey Atlantik balinalarının bu yıl son yıllara kıyasla daha fazla yavru dünyaya getirdiğini bildirdi. Türün toplam nüfusunun yaklaşık 384 olduğu ve 2020'den bu yana yüzde 7'den fazla artış gösterdiği aktarıldı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi NOAA, bu kış şimdiye kadar 15 balina yavrusunun tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı, son üç kışın ikisinden daha yüksek.
Ancak uzmanlara göre türün toparlanabilmesi için “uzun yıllar boyunca her yıl yaklaşık 50 ya da daha fazla yavruya” ihtiyaç var.
Yetkililer, balinaların özellikle büyük gemilerle çarpışmalar ve ticari balıkçılık ağlarına takılma nedeniyle risk altında olduğunu vurguladı. Çevre örgütü Oceana’dan yapılan değerlendirmede, mevcut tablo “umut verici ama yetersiz” olarak tanımlandı.
Neden hala yok olma riski var?
Bilim insanlarına göre yaralanan ya da yeterince beslenemeyen balinaların doğum yapma ihtimali azalıyor. Verilere göre tür, 2018’de hiç yavru doğurmadı. 2010’dan bu yana yalnızca iki kez 20 yavru sayısına ulaşabildi.
Uzmanlar, daha güçlü koruma yasaları olmadan bu nadir balina türünün geleceğinin hala ciddi risk altında olduğunu belirtiyor.