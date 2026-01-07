Türkiye
Hastaneye kaldırılan usta sanatçı Haldun Dormen'den haber var: Sağlık durumu nasıl?
Hastaneye kaldırılan usta sanatçı Haldun Dormen'den haber var: Sağlık durumu nasıl?
Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı Haldun Dormen sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı ve tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
Oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı usta isim Haldun Dormen sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan 97 yaşındaki Dormen, tedavisinin olumlu yönde seyrettiğini belirtirken, "Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum" mesajı paylaştı. Tedavisi hakkında bilgi verdiDormen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum.Sevgilerimle.” ifadelerini kullandı.Usta sanatçıya sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.
Hastaneye kaldırılan usta sanatçı Haldun Dormen'den haber var: Sağlık durumu nasıl?

13:47 07.01.2026
Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı Haldun Dormen sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı ve tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini söyledi.
Oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı usta isim Haldun Dormen sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan 97 yaşındaki Dormen, tedavisinin olumlu yönde seyrettiğini belirtirken, "Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum" mesajı paylaştı.

Tedavisi hakkında bilgi verdi

Dormen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum.
Sevgilerimle.” ifadelerini kullandı.
Usta sanatçıya sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.
