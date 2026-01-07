Türkiye
Halil Ergün: 5 domatese 450 lira verdim
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Halil Ergün, emekli maaşlarına ilişkin soruya sert tepki... 07.01.2026
Dizi ve filmleriyle tanınan oyuncu Halil Ergün'ün emekli maaşlarının 19 bin lira seviyesinde kalmasıyla ilgili konuşması gündem oldu.Ergün, artan hayat pahalılığına dikkat çekerek Gece Muhabiri’ne ''Ben bugün daha önce alışveriş yaptığım bir yerden 5 tane büyük domatese 450 TL verdim. Ne yapacak o insanlar ya?'' dedi.Usta oyuncunun açıklamaları, sosyal medyada kısa süre içinde çok konuşulanlar arasına girdi.
Halil Ergün: 5 domatese 450 lira verdim

22:42 07.01.2026
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Halil Ergün, emekli maaşlarına ilişkin soruya sert tepki gösterdi. Ergün, artan hayat pahalılığına dikkat çekerek mevcut maaşların yetersizliğini vurguladı.
Dizi ve filmleriyle tanınan oyuncu Halil Ergün'ün emekli maaşlarının 19 bin lira seviyesinde kalmasıyla ilgili konuşması gündem oldu.
Ergün, artan hayat pahalılığına dikkat çekerek Gece Muhabiri’ne ''Ben bugün daha önce alışveriş yaptığım bir yerden 5 tane büyük domatese 450 TL verdim. Ne yapacak o insanlar ya?'' dedi.
Usta oyuncunun açıklamaları, sosyal medyada kısa süre içinde çok konuşulanlar arasına girdi.
