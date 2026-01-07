https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/hafta-sonu-uykusunun-genclerin-ruh-sagligina-etkisi-uyku-borcu-1102548988.html

Hafta sonu uykusunun gençlerin ruh sağlığına etkisi: 'Uyku borcu'

Hafta sonları geç uyanmak, özellikle gençler için sadece bir tembellik değil, ruh sağlığı açısından koruyucu bir alışkanlık olabilir. ABD'de yapılan yeni bir... 07.01.2026

Araştırmaya göre 16–24 yaş aralığındaki gençler arasında, hafta içi kaybedilen uykuyu hafta sonu telafi edenlerde depresyon riski belirgin şekilde düşüyor. Bu gruptaki gençlerin, hafta sonu ekstra uyumayanlara kıyasla depresyon belirtileri yaşama olasılığının yüzde 41 daha düşük olduğu belirtildi.Hafta içi uykusuzluk, hafta sonu telafiAraştırmada, gençlerin okul, sosyal hayat, ders dışı etkinlikler ve yarı zamanlı işler nedeniyle hafta içi yeterince uyuyamadığına dikkat çekildi. Bu nedenle birçok gençte 'uyku borcu' birikiyor.Uzmanlar ideal olanın her gün düzenli ve yeterli uyku olduğunu vurgulasa da, bunun çoğu genç için gerçekçi olmadığı ifade edildi. Bu noktada hafta sonu daha uzun uyumanın, ruh sağlığı açısından 'kısmen koruyucu' bir rol oynayabileceği aktarıldı.Gençlerin biyolojik saati geceye kayıyorAraştırmada, ergenlik döneminde biyolojik saatin doğal olarak geceye kaydığına da dikkat çekildi. Bu durum, gençlerin erken saatlerde uyumasını zorlaştırıyor.Araştırmacılardan biri, gençlerin bu dönemde 'gece kuşu' olmasının normal olduğunu belirterek, hafta sonu uyku telafisinin bu nedenle önemli olabileceğini söyledi. Erken okul saatleriyle çakışan bu biyolojik değişimin, gençlerde kronik uykusuzluğa yol açtığı ifade edildi.Depresyon riski neden önemli?Depresyonun, 16–24 yaş grubunda günlük yaşamı aksatan en önemli sorunlardan biri olduğu aktarıldı. Bu durum; okula veya işe geç kalma, sorumlulukları yerine getirmekte zorlanma gibi sonuçlara yol açabiliyor.Araştırma bulguları, gençlerin ruh sağlığını korumada basit alışkanlıkların bile etkili olabileceğine işaret ediyor.Araştırma University of Oregon (Oregon Üniversitesi) ve State University of New York Upstate Medical University (New York Eyalet Üniversitesi Upstate Tıp Fakültesi) ortak çalışması olarak yapıldı.Bulgular, Journal of Affective Disorders isimli bilimsel hakemli dergide yayımlandı.

