https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/hafta-sonu-uykusunun-genclerin-ruh-sagligina-etkisi-uyku-borcu-1102548988.html
Hafta sonu uykusunun gençlerin ruh sağlığına etkisi: 'Uyku borcu'
Hafta sonu uykusunun gençlerin ruh sağlığına etkisi: 'Uyku borcu'
Sputnik Türkiye
Hafta sonları geç uyanmak, özellikle gençler için sadece bir tembellik değil, ruh sağlığı açısından koruyucu bir alışkanlık olabilir. ABD’de yapılan yeni bir... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T13:23+0300
2026-01-07T13:23+0300
2026-01-07T13:23+0300
sağlik
uyku
depresyon
biyolojik saat
uykusuzluk
hafta sonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/11/1068391664_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5a9eb4719148b99c45958c0793697148.jpg
Araştırmaya göre 16–24 yaş aralığındaki gençler arasında, hafta içi kaybedilen uykuyu hafta sonu telafi edenlerde depresyon riski belirgin şekilde düşüyor. Bu gruptaki gençlerin, hafta sonu ekstra uyumayanlara kıyasla depresyon belirtileri yaşama olasılığının yüzde 41 daha düşük olduğu belirtildi.Hafta içi uykusuzluk, hafta sonu telafiAraştırmada, gençlerin okul, sosyal hayat, ders dışı etkinlikler ve yarı zamanlı işler nedeniyle hafta içi yeterince uyuyamadığına dikkat çekildi. Bu nedenle birçok gençte 'uyku borcu' birikiyor.Uzmanlar ideal olanın her gün düzenli ve yeterli uyku olduğunu vurgulasa da, bunun çoğu genç için gerçekçi olmadığı ifade edildi. Bu noktada hafta sonu daha uzun uyumanın, ruh sağlığı açısından 'kısmen koruyucu' bir rol oynayabileceği aktarıldı.Gençlerin biyolojik saati geceye kayıyorAraştırmada, ergenlik döneminde biyolojik saatin doğal olarak geceye kaydığına da dikkat çekildi. Bu durum, gençlerin erken saatlerde uyumasını zorlaştırıyor.Araştırmacılardan biri, gençlerin bu dönemde 'gece kuşu' olmasının normal olduğunu belirterek, hafta sonu uyku telafisinin bu nedenle önemli olabileceğini söyledi. Erken okul saatleriyle çakışan bu biyolojik değişimin, gençlerde kronik uykusuzluğa yol açtığı ifade edildi.Depresyon riski neden önemli?Depresyonun, 16–24 yaş grubunda günlük yaşamı aksatan en önemli sorunlardan biri olduğu aktarıldı. Bu durum; okula veya işe geç kalma, sorumlulukları yerine getirmekte zorlanma gibi sonuçlara yol açabiliyor.Araştırma bulguları, gençlerin ruh sağlığını korumada basit alışkanlıkların bile etkili olabileceğine işaret ediyor.Araştırma University of Oregon (Oregon Üniversitesi) ve State University of New York Upstate Medical University (New York Eyalet Üniversitesi Upstate Tıp Fakültesi) ortak çalışması olarak yapıldı.Bulgular, Journal of Affective Disorders isimli bilimsel hakemli dergide yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/bilim-insanlari-yanitladi-soguk-hava-gercekten-hasta-eder-mi-1102489690.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/11/1068391664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bf78f25e9d491f5e8e6cf60f6ad762d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uyku, depresyon, biyolojik saat, uykusuzluk, hafta sonu
uyku, depresyon, biyolojik saat, uykusuzluk, hafta sonu
Hafta sonu uykusunun gençlerin ruh sağlığına etkisi: 'Uyku borcu'
Hafta sonları geç uyanmak, özellikle gençler için sadece bir tembellik değil, ruh sağlığı açısından koruyucu bir alışkanlık olabilir. ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, hafta sonu uykusunu telafi eden gençlerin depresyon belirtilerini daha az bildirdiği aktarıldı.
Araştırmaya göre 16–24 yaş aralığındaki gençler arasında, hafta içi kaybedilen uykuyu hafta sonu telafi edenlerde depresyon riski belirgin şekilde düşüyor. Bu gruptaki gençlerin, hafta sonu ekstra uyumayanlara kıyasla depresyon belirtileri yaşama olasılığının yüzde 41 daha düşük olduğu belirtildi.
Hafta içi uykusuzluk, hafta sonu telafi
Araştırmada, gençlerin okul, sosyal hayat, ders dışı etkinlikler ve yarı zamanlı işler nedeniyle hafta içi yeterince uyuyamadığına dikkat çekildi. Bu nedenle birçok gençte 'uyku borcu' birikiyor.
Uzmanlar ideal olanın her gün düzenli ve yeterli uyku olduğunu vurgulasa da, bunun çoğu genç için gerçekçi olmadığı ifade edildi. Bu noktada hafta sonu daha uzun uyumanın, ruh sağlığı açısından 'kısmen koruyucu' bir rol oynayabileceği aktarıldı.
Gençlerin biyolojik saati geceye kayıyor
Araştırmada, ergenlik döneminde biyolojik saatin doğal olarak geceye kaydığına da dikkat çekildi. Bu durum, gençlerin erken saatlerde uyumasını zorlaştırıyor.
Araştırmacılardan biri, gençlerin bu dönemde 'gece kuşu' olmasının normal olduğunu belirterek, hafta sonu uyku telafisinin bu nedenle önemli olabileceğini söyledi. Erken okul saatleriyle çakışan bu biyolojik değişimin, gençlerde kronik uykusuzluğa yol açtığı ifade edildi.
Depresyon riski neden önemli?
Depresyonun, 16–24 yaş grubunda günlük yaşamı aksatan en önemli sorunlardan biri olduğu aktarıldı. Bu durum; okula veya işe geç kalma, sorumlulukları yerine getirmekte zorlanma gibi sonuçlara yol açabiliyor.
Araştırma bulguları, gençlerin ruh sağlığını korumada basit alışkanlıkların bile etkili olabileceğine işaret ediyor.
Araştırma University of Oregon (Oregon Üniversitesi) ve State University of New York Upstate Medical University (New York Eyalet Üniversitesi Upstate Tıp Fakültesi) ortak çalışması olarak yapıldı.
Bulgular, Journal of Affective Disorders isimli bilimsel hakemli dergide yayımlandı.