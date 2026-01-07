https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/gullunun-kizi-tugyanin-yeni-mesajlari-ortaya-cikti-sinir-krizi-gecirdim-gebersinler-1102549230.html

Güllü’nün kızı Tuğyan’ın yeni mesajları ortaya çıktı: 'Sinir krizi geçirdim, gebersinler'

Güllü’nün kızı Tuğyan’ın yeni mesajları ortaya çıktı: 'Sinir krizi geçirdim, gebersinler'

Sputnik Türkiye

Yalova’da 6. kattan düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni deliller dosyaya girdi. Tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T13:14+0300

2026-01-07T13:14+0300

2026-01-07T13:14+0300

türki̇ye

güllü

tuğyan ülkem gülter

yalova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101211258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3461281f772959716b3a691bb0d9eb0f.jpg

26 Eylül’de Yalova’da 6. kattan düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Savcılık dosyasına giren son deliller, tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in olaydan önce yaptığı yazışmaları ortaya koydu.Sabah'ın haberine göre, dosyaya giren yazışmalarda Tuğyan Ülkem Gülter’in, darp edilmiş halde çektiği bir videoyu sevgilisi Kervan’a gönderdiği görülüyor. Görüntülerde yüzünün kanlar içinde olduğu yer alırken, sevgilisinin “Kim yaptı?” sorusuna verdiği yanıt dikkat çekiyor: “Annem!”Kendi kendine darp itirafıMesajlaşmaların devamında ise olayın seyrini değiştiren bir diyalog yer alıyor. Sevgilisi Kervan’ın, “Ablan, Melek’e ‘kendi kendine yapmış’ demiş” mesajı üzerine Tuğyan Ülkem Gülter, kısa süre sonra gerçeği kabul ederek, “Doğru söylüyor, sinir krizi geçirdim” yanıtını veriyor.'Gebersinler' mesajı dosyadaSoruşturma dosyasına giren yazışmalardaki en dikkat çekici ifadelerden biri de Tuğyan Ülkem Gülter’in ailesine yönelik sözleri oldu. Mesajlaşmaların bir bölümünde “Gebersinler” ifadesini kullandığı görülen şüphelinin bu mesajları, savcılık tarafından kritik delil olarak değerlendiriliyor.Gizli kayıt iddiasıSoruşturma kapsamında ulaşılan bilgilere göre, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kaydettiği ve bu kayıtları biriktirdiği iddia ediliyor. Bu kayıtların da dosyada yer aldığı öğrenildi.Tutuklama kararıYalova’da “kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/gullunun-oglu-tugberk-yagiz-gulter-bitti-aksam-kamuoyuna-duyuru-paylasilacak-1102475394.html

türki̇ye

yalova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güllü, tuğyan ülkem gülter, yalova