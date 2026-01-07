https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/gullunun-kizi-tugyanin-yeni-mesajlari-ortaya-cikti-sinir-krizi-gecirdim-gebersinler-1102549230.html
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın yeni mesajları ortaya çıktı: 'Sinir krizi geçirdim, gebersinler'
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yeni mesajları ortaya çıktı: 'Sinir krizi geçirdim, gebersinler'
Yalova'da 6. kattan düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni deliller dosyaya girdi. Tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem...
26 Eylül’de Yalova’da 6. kattan düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Savcılık dosyasına giren son deliller, tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in olaydan önce yaptığı yazışmaları ortaya koydu.Sabah'ın haberine göre, dosyaya giren yazışmalarda Tuğyan Ülkem Gülter’in, darp edilmiş halde çektiği bir videoyu sevgilisi Kervan’a gönderdiği görülüyor. Görüntülerde yüzünün kanlar içinde olduğu yer alırken, sevgilisinin “Kim yaptı?” sorusuna verdiği yanıt dikkat çekiyor: “Annem!”Kendi kendine darp itirafıMesajlaşmaların devamında ise olayın seyrini değiştiren bir diyalog yer alıyor. Sevgilisi Kervan’ın, “Ablan, Melek’e ‘kendi kendine yapmış’ demiş” mesajı üzerine Tuğyan Ülkem Gülter, kısa süre sonra gerçeği kabul ederek, “Doğru söylüyor, sinir krizi geçirdim” yanıtını veriyor.'Gebersinler' mesajı dosyadaSoruşturma dosyasına giren yazışmalardaki en dikkat çekici ifadelerden biri de Tuğyan Ülkem Gülter’in ailesine yönelik sözleri oldu. Mesajlaşmaların bir bölümünde “Gebersinler” ifadesini kullandığı görülen şüphelinin bu mesajları, savcılık tarafından kritik delil olarak değerlendiriliyor.Gizli kayıt iddiasıSoruşturma kapsamında ulaşılan bilgilere göre, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kaydettiği ve bu kayıtları biriktirdiği iddia ediliyor. Bu kayıtların da dosyada yer aldığı öğrenildi.Tutuklama kararıYalova’da “kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
26 Eylül’de Yalova’da 6. kattan düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Savcılık dosyasına giren son deliller, tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in olaydan önce yaptığı yazışmaları ortaya koydu.
Sabah'ın haberine göre, dosyaya giren yazışmalarda Tuğyan Ülkem Gülter’in, darp edilmiş halde çektiği bir videoyu sevgilisi Kervan’a gönderdiği görülüyor. Görüntülerde yüzünün kanlar içinde olduğu yer alırken, sevgilisinin “Kim yaptı?” sorusuna verdiği yanıt dikkat çekiyor: “Annem!”
Kendi kendine darp itirafı
Mesajlaşmaların devamında ise olayın seyrini değiştiren bir diyalog yer alıyor. Sevgilisi Kervan’ın, “Ablan, Melek’e ‘kendi kendine yapmış’ demiş” mesajı üzerine Tuğyan Ülkem Gülter, kısa süre sonra gerçeği kabul ederek, “Doğru söylüyor, sinir krizi geçirdim” yanıtını veriyor.
'Gebersinler' mesajı dosyada
Soruşturma dosyasına giren yazışmalardaki en dikkat çekici ifadelerden biri de Tuğyan Ülkem Gülter’in ailesine yönelik sözleri oldu. Mesajlaşmaların bir bölümünde “Gebersinler” ifadesini kullandığı görülen şüphelinin bu mesajları, savcılık tarafından kritik delil olarak değerlendiriliyor.
Soruşturma kapsamında ulaşılan bilgilere göre, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kaydettiği ve bu kayıtları biriktirdiği iddia ediliyor. Bu kayıtların da dosyada yer aldığı öğrenildi.
Yalova’da “kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.