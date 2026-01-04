Türkiye
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Bitti, akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Bitti, akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin sona erdiğini belirterek, akşam saatlerinde kamuoyuna bir duyuru... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
19:37 04.01.2026
© Fotoğraf : Güllü instagramGüllü
Güllü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
© Fotoğraf : Güllü instagram
Abone ol
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin sona erdiğini belirterek, akşam saatlerinde kamuoyuna bir duyuru yapılacağını ifade etti.
52 yaşındaki Güllü mahlaslı şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili soruşturma sürerken kızı Tuğyan Ülkem Gülter cinayet şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise bugün yaptığı paylaşımda, “Bitti. Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi ve manevi zarar verenlerin burnundan gelecek” dedi.
Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2026
TÜRKİYE
Güllü soruşturmasında kritik gelişme: Kızı Tuğyan’ın ses kayıtları ve kayıp bilezikler dosyaya girdi
Dün, 11:24
