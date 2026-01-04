https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/gullunun-oglu-tugberk-yagiz-gulter-bitti-aksam-kamuoyuna-duyuru-paylasilacak-1102475394.html
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Bitti, akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin sona erdiğini belirterek, akşam saatlerinde kamuoyuna bir duyuru... 04.01.2026
52 yaşındaki Güllü mahlaslı şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.Olayla ilgili soruşturma sürerken kızı Tuğyan Ülkem Gülter cinayet şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise bugün yaptığı paylaşımda, “Bitti. Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi ve manevi zarar verenlerin burnundan gelecek” dedi.
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin sona erdiğini belirterek, akşam saatlerinde kamuoyuna bir duyuru yapılacağını ifade etti.
52 yaşındaki Güllü mahlaslı şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili soruşturma sürerken kızı Tuğyan Ülkem Gülter cinayet şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise bugün yaptığı paylaşımda, “Bitti. Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi ve manevi zarar verenlerin burnundan gelecek” dedi.