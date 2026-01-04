https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/gullunun-oglu-tugberk-yagiz-gulter-bitti-aksam-kamuoyuna-duyuru-paylasilacak-1102475394.html

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Bitti, akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/04/1102475222_0:1:846:477_1920x0_80_0_0_7e8cec0d046e75984e8eb2d0251a504b.jpg

52 yaşındaki Güllü mahlaslı şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.Olayla ilgili soruşturma sürerken kızı Tuğyan Ülkem Gülter cinayet şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise bugün yaptığı paylaşımda, “Bitti. Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi ve manevi zarar verenlerin burnundan gelecek” dedi.

