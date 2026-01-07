https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/girisinde-cukur-olustu-5-katli-bina-tahliye-edildi-1102565808.html

Girişinde çukur oluştu: 5 katlı bina tahliye edildi

Girişinde çukur oluştu: 5 katlı bina tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın giriş kısmındaki toprak alanda çukur meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Binada... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T20:50+0300

2026-01-07T20:50+0300

2026-01-07T20:50+0300

türki̇ye

türkiye

gebze

kocaeli

kocaeli valiliği

kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü

kocaeli cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102565576_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_faeb8ca340af798eff6ab0a0597796bf.jpg

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanda oluşan çökme riski paniğe neden oldu. Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş kısmındaki toprak alanda çukur meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.İhbarın ardından bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, yaptıkları ilk incelemede olası risklere karşı binanın tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/gebzedeki-7-katli-binanin-neden-coktugu-ortaya-cikti-bakan-yardimcisi-acikladi--1100798398.html

türki̇ye

gebze

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, gebze, kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı