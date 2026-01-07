https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/girisinde-cukur-olustu-5-katli-bina-tahliye-edildi-1102565808.html
Girişinde çukur oluştu: 5 katlı bina tahliye edildi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanda oluşan çökme riski paniğe neden oldu. Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş kısmındaki toprak alanda çukur meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.İhbarın ardından bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, yaptıkları ilk incelemede olası risklere karşı binanın tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanda oluşan çökme riski paniğe neden oldu.
Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş kısmındaki toprak alanda çukur meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.
İhbarın ardından bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, yaptıkları ilk incelemede olası risklere karşı binanın tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi.