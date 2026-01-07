Türkiye
Girişinde çukur oluştu: 5 katlı bina tahliye edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın giriş kısmındaki toprak alanda çukur meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Binada...
türki̇ye
türkiye
gebze
kocaeli
kocaeli valiliği
kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü
kocaeli cumhuriyet başsavcılığı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanda oluşan çökme riski paniğe neden oldu. Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş kısmındaki toprak alanda çukur meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.İhbarın ardından bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, yaptıkları ilk incelemede olası risklere karşı binanın tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi.
türki̇ye
gebze
kocaeli
türkiye, gebze, kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı
© AA / Esmer GeçalKocaeli'nde bina tahliye edildi
© AA / Esmer Geçal
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın giriş kısmındaki toprak alanda çukur meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Binada inceleme yapan ekipler tahliye kararı verdi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanda oluşan çökme riski paniğe neden oldu.
Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş kısmındaki toprak alanda çukur meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.
İhbarın ardından bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, yaptıkları ilk incelemede olası risklere karşı binanın tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi.
