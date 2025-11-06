https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/gebzedeki-7-katli-binanin-neden-coktugu-ortaya-cikti-bakan-yardimcisi-acikladi--1100798398.html
Aynı aileden dört kişiye mezar olmuştu: Gebze'deki 7 katlı binanın neden çöktüğü ortaya çıktı
Gebze'de çöken yedi katlı binanın, 'kendi zemini sebebi' ile yıkıldığı açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut yaptığı açıklamada, "Yapının hasarına baktığımız zaman zaten zemininde göçme meydana geldiğini, dolayısıyla binanın zeminine bağlı olarak yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.7 katlı bina 'kendi zemini' nedeniyle çöktüÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, yıkılan Arslan Apartmanı'na ilişkin, "Yapının hasarına baktığımız zaman zaten zemininde göçme meydana geldiğini, dolayısıyla binanın zeminine bağlı olarak yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bina yapı denetimi almış bir bina. Dolayısıyla bu binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş." diye konuştu. Bulut, "Bu adli süreçle idari süreç de başlatılmış durumda. Adli olsun, idari olsun bu süreçte gerek yapının statiğiyle, gerek zeminiyle ilgili çok daha ayrıntılı rapor, mahkemeler suretiyle alınmış ve neticelendirilmiş olacak." dedi. Bin 300'e yakın bina incelendi Bakan Yardımcısı Bulut, bölgedeki diğer yapılarda olası bir risk olup olmadığının incelenmesi için 300 metrelik yarıçapta tespitlere başladıklarını ve bin 300'e yakın binayı incelediklerini belirterek şöyle konuştu: "Bunlardan yıkılan binanın hemen bitişiğinde olan binada ağır hasar söz konusu. Onun dışındaki binalarda bir hasar olmadığını tespit etti. Bunlardan bir kısmı yapı denetimi almış bir kısmı almamış binalar. Bu binaların gözlemsel olarak bir hasar almamış olmasıyla birlikte bazı binaların yapım yılı ile eski olması gibi durumlarla karşılaştık.21 binadan karot alınacakBugün gelinen noktada arkadaşlarımızın evlerine dönme noktasında gayret gösteriyoruz. Bu aşamada binaları ayrıntılı olarak incelemeden binalara dönmelerine müsaade etmek istemiyoruz. Bu binaların sağlamlığını belirlemek için karot almaya başladık. Bu 21 binada karot alacağız, bu çalışmalar 1 haftada bitecek. Bu binalar riskli çıkacak olursa dönüşüme tabi tutulması gerekiyor. Riskli çıkmazsa vatandaşın oturmasına izin vereceğiz. Riskli çıkması durumunda burayı 21 binayla başlayan bir dönüşüm sürecine girmiş olacağız."
17:54 06.11.2025 (güncellendi: 18:06 06.11.2025)
Gebze'de çöken yedi katlı binanın, 'kendi zemini sebebi' ile yıkıldığı açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut yaptığı açıklamada, "Yapının hasarına baktığımız zaman zaten zemininde göçme meydana geldiğini, dolayısıyla binanın zeminine bağlı olarak yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.
7 katlı bina 'kendi zemini' nedeniyle çöktü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, yıkılan Arslan Apartmanı'na ilişkin, "Yapının hasarına baktığımız zaman zaten zemininde göçme meydana geldiğini, dolayısıyla binanın zeminine bağlı olarak yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bina yapı denetimi almış bir bina. Dolayısıyla bu binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş." diye konuştu. Bulut, "Bu adli süreçle idari süreç de başlatılmış durumda. Adli olsun, idari olsun bu süreçte gerek yapının statiğiyle, gerek zeminiyle ilgili çok daha ayrıntılı rapor, mahkemeler suretiyle alınmış ve neticelendirilmiş olacak." dedi.
Bin 300'e yakın bina incelendi
Bakan Yardımcısı Bulut, bölgedeki diğer yapılarda olası bir risk olup olmadığının incelenmesi için 300 metrelik yarıçapta tespitlere başladıklarını ve bin 300'e yakın binayı incelediklerini belirterek şöyle konuştu:
"Bunlardan yıkılan binanın hemen bitişiğinde olan binada ağır hasar söz konusu. Onun dışındaki binalarda bir hasar olmadığını tespit etti. Bunlardan bir kısmı yapı denetimi almış bir kısmı almamış binalar. Bu binaların gözlemsel olarak bir hasar almamış olmasıyla birlikte bazı binaların yapım yılı ile eski olması gibi durumlarla karşılaştık.
21 binadan karot alınacak
Bugün gelinen noktada arkadaşlarımızın evlerine dönme noktasında gayret gösteriyoruz. Bu aşamada binaları ayrıntılı olarak incelemeden binalara dönmelerine müsaade etmek istemiyoruz. Bu binaların sağlamlığını belirlemek için karot almaya başladık. Bu 21 binada karot alacağız, bu çalışmalar 1 haftada bitecek. Bu binalar riskli çıkacak olursa dönüşüme tabi tutulması gerekiyor. Riskli çıkmazsa vatandaşın oturmasına izin vereceğiz. Riskli çıkması durumunda burayı 21 binayla başlayan bir dönüşüm sürecine girmiş olacağız."
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ kurtarılmıştı. 18 yaşındaki Dilara Bilir; Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor.