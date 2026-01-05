Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/ilkokulda-panik-sinifta-yangin-cikti-aileler-okula-kostu-1102497540.html
İlkokulda panik: Sınıfta yangın çıktı, aileler okula koştu
İlkokulda panik: Sınıfta yangın çıktı, aileler okula koştu
Alanya'da bir sınıfta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Klimadan çıkan yangında sınıf büyük hasar alırken çocuklarını merak eden veliler okula... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
Antalya Alanya'da bir okulun giriş katındaki sınıfta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hiç kimsenin yaralanmadığı yangın sonrasında sınıf kullanılmaz hale gelirken, okulda eğitime ara verildi. Öğrencilerin öğle arasında çıkan yangının klimadan kaynaklandığı belirtildi. Klimadan kaynaklandıAlanya Kemal Şuberi İlkokulu'nun giriş katındaki 1A sınıfında, klima ünitesinden kaynaklanan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, okul yönetimi öğrencileri tahliye etti. Okula gelerek yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanın olmadığını belirledi.Çocuklarını merak eden veliler de okula geldi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, bir sınıfta klima kaynaklı ufak çaplı bir yangının meydana geldiğini söyledi. Öğle arası olduğu için sınıfların boş olduğunu belirten Öztürk, okul yönetimi ve itfaiye ekiplerinin olaya hızla müdahale ettiğini ve yangından kimsenin etkilenmediğini dile getirdi. Zarar gören sınıfın tadilatının en kısa sürede yapılacağını dile getiren Öztürk, yangın nedeniyle okulda bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiğini kaydetti.
İlkokulda panik: Sınıfta yangın çıktı, aileler okula koştu

15:52 05.01.2026
Alanya'da bir sınıfta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Klimadan çıkan yangında sınıf büyük hasar alırken çocuklarını merak eden veliler okula akın etti.
Antalya Alanya'da bir okulun giriş katındaki sınıfta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hiç kimsenin yaralanmadığı yangın sonrasında sınıf kullanılmaz hale gelirken, okulda eğitime ara verildi. Öğrencilerin öğle arasında çıkan yangının klimadan kaynaklandığı belirtildi.

Klimadan kaynaklandı

Alanya Kemal Şuberi İlkokulu'nun giriş katındaki 1A sınıfında, klima ünitesinden kaynaklanan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, okul yönetimi öğrencileri tahliye etti. Okula gelerek yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanın olmadığını belirledi.
Çocuklarını merak eden veliler de okula geldi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, bir sınıfta klima kaynaklı ufak çaplı bir yangının meydana geldiğini söyledi. Öğle arası olduğu için sınıfların boş olduğunu belirten Öztürk, okul yönetimi ve itfaiye ekiplerinin olaya hızla müdahale ettiğini ve yangından kimsenin etkilenmediğini dile getirdi. Zarar gören sınıfın tadilatının en kısa sürede yapılacağını dile getiren Öztürk, yangın nedeniyle okulda bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiğini kaydetti.
