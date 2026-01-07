https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/eren-elmali-ile-ilgili-paylasimlar-sonrasi-bassavciliktan-aciklama-1102565440.html
Eren Elmalı ile ilgili paylaşımlar sonrası başsavcılıktan açıklama
Eren Elmalı ile ilgili paylaşımlar sonrası başsavcılıktan açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna ilişkin belge olduğuna dair iddialar sonrası... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T20:48+0300
2026-01-07T20:48+0300
2026-01-07T20:48+0300
spor
eren elmalı
cumhuriyet başsavcılığı
galatasaray spor kulübü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100875795_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_51705b1255cf3e7e7fa47a32ed9ccc02.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada sosyal medyada Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna ilişkin belge olduğuna dair paylaşımlar yapıldığı belirtildiAçıklamada Başsavcılıkça şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam ettiği ifade edildi.Kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin sürdüğü de başsavcılık tarafından aktarıldı.Açıklamada, soruşturma sürecinin sonunda hazırlanan ve hazırlanacak raporların değerlendirilmesiyle adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeniyle güvenilir bilgi paylaşımının sadece Başsavcılık tarafından yapıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/ankarada-bazi-ilcelerde-su-kesintileri-suruyor-esnaf-magduriyetini-anlatti-musteri-icin-marketten-1102555311.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100875795_104:0:752:486_1920x0_80_0_0_fb2f71f6842388aad9b26e52301a2c20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eren elmalı, cumhuriyet başsavcılığı, galatasaray spor kulübü
eren elmalı, cumhuriyet başsavcılığı, galatasaray spor kulübü
Eren Elmalı ile ilgili paylaşımlar sonrası başsavcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna ilişkin belge olduğuna dair iddialar sonrası futbolda bahis soruşturmasının kulüp ve isim ayrımı yapılmaksızın tüm profesyonel futbolcular hakkında sürdürüldüğünü açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada sosyal medyada Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna ilişkin belge olduğuna dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi
Açıklamada Başsavcılıkça şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam ettiği ifade edildi.
Kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin sürdüğü de başsavcılık tarafından aktarıldı.
Açıklamada, soruşturma sürecinin sonunda hazırlanan ve hazırlanacak raporların değerlendirilmesiyle adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeniyle güvenilir bilgi paylaşımının sadece Başsavcılık tarafından yapıldığı kaydedildi.