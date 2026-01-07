https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/eren-elmali-ile-ilgili-paylasimlar-sonrasi-bassavciliktan-aciklama-1102565440.html

Eren Elmalı ile ilgili paylaşımlar sonrası başsavcılıktan açıklama

Eren Elmalı ile ilgili paylaşımlar sonrası başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna ilişkin belge olduğuna dair iddialar sonrası...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada sosyal medyada Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna ilişkin belge olduğuna dair paylaşımlar yapıldığı belirtildiAçıklamada Başsavcılıkça şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam ettiği ifade edildi.Kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin sürdüğü de başsavcılık tarafından aktarıldı.Açıklamada, soruşturma sürecinin sonunda hazırlanan ve hazırlanacak raporların değerlendirilmesiyle adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeniyle güvenilir bilgi paylaşımının sadece Başsavcılık tarafından yapıldığı kaydedildi.

