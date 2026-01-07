Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/eren-elmali-ile-ilgili-paylasimlar-sonrasi-bassavciliktan-aciklama-1102565440.html
Eren Elmalı ile ilgili paylaşımlar sonrası başsavcılıktan açıklama
Eren Elmalı ile ilgili paylaşımlar sonrası başsavcılıktan açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna ilişkin belge olduğuna dair iddialar sonrası... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T20:48+0300
2026-01-07T20:48+0300
spor
eren elmalı
cumhuriyet başsavcılığı
galatasaray spor kulübü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100875795_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_51705b1255cf3e7e7fa47a32ed9ccc02.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada sosyal medyada Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna ilişkin belge olduğuna dair paylaşımlar yapıldığı belirtildiAçıklamada Başsavcılıkça şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam ettiği ifade edildi.Kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin sürdüğü de başsavcılık tarafından aktarıldı.Açıklamada, soruşturma sürecinin sonunda hazırlanan ve hazırlanacak raporların değerlendirilmesiyle adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeniyle güvenilir bilgi paylaşımının sadece Başsavcılık tarafından yapıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/ankarada-bazi-ilcelerde-su-kesintileri-suruyor-esnaf-magduriyetini-anlatti-musteri-icin-marketten-1102555311.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100875795_104:0:752:486_1920x0_80_0_0_fb2f71f6842388aad9b26e52301a2c20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eren elmalı, cumhuriyet başsavcılığı, galatasaray spor kulübü
eren elmalı, cumhuriyet başsavcılığı, galatasaray spor kulübü

Eren Elmalı ile ilgili paylaşımlar sonrası başsavcılıktan açıklama

20:48 07.01.2026
© AAEren Elmalı
Eren Elmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© AA
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna ilişkin belge olduğuna dair iddialar sonrası futbolda bahis soruşturmasının kulüp ve isim ayrımı yapılmaksızın tüm profesyonel futbolcular hakkında sürdürüldüğünü açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada sosyal medyada Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı ve buna ilişkin belge olduğuna dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi
Açıklamada Başsavcılıkça şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam ettiği ifade edildi.
Kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin sürdüğü de başsavcılık tarafından aktarıldı.
Açıklamada, soruşturma sürecinin sonunda hazırlanan ve hazırlanacak raporların değerlendirilmesiyle adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeniyle güvenilir bilgi paylaşımının sadece Başsavcılık tarafından yapıldığı kaydedildi.
su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
TÜRKİYE
Ankara'da bazı ilçelerde su kesintileri sürüyor, esnaf mağduriyetini anlattı: 'Müşteri için marketten su alıyorum'
17:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала