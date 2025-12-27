Türkiye
Trump'tan ABD Adalet Bakanlığına Epstein çağrısı: 'Demokratların isimleri açıklansın'
Trump’tan ABD Adalet Bakanlığına Epstein çağrısı: 'Demokratların isimleri açıklansın'
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein davasına ilişkin yayımlanan yeni belgeler sonrası ABD Adalet Bakanlığına çağrıda bulunarak dosyada adı geçen Demokrat... 27.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda yer alan Demokrat isimlerin açıklanması için ABD Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu.Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Adalet Bakanlığının Epstein davasına ilişkin bir milyondan fazla sayfadan oluşan yeni belgeler yayımladığına dikkat çekti. Bakanlığın bu sürece odaklanmasını eleştiren Trump, “Adalet Bakanlığı tüm zamanını Demokrat ilhamlı bu oyuna harcamaya zorlanıyor. Ne zaman ‘yeter’ deyip zamanlarını seçim yolsuzluğu gibi konulara ayıracaklar?” ifadelerini kullandı.Trump'tan 'cadı avı' benzetmesiPaylaşımında, Epstein ile bağlantılı kişilerin Demokratlar olduğunu öne süren Trump, “Epstein ile çalışanlar Demokratlar, Cumhuriyetçiler değil. İsimlerin tamamını yayımlayın, onları utandırın ve ülkemizi geri almaya yardım edin” dedi.Trump ayrıca, Epstein dosyalarının gündemde tutulmasının siyasi bir amaç taşıdığını savunarak, “Radikal sağ, halkın Trump’ın ve Cumhuriyetçilerin başarılarını değil, çok zaman önce ölmüş Jeffrey Epstein’i konuşmasını istiyor. Bu başka bir cadı avı” değerlendirmesinde bulundu.Epstein dosyaları yeniden gündemdeJeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Manhattan Metropolitan Cezaevi’nde ölü bulunmuştu.Yıllar içinde kamuoyuna yansıyan dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, oyuncu Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin adı geçmişti.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemelerde, Epstein’e ait bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair somut kanıta ulaşılamadığı, Epstein’in ise hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.
Trump'tan ABD Adalet Bakanlığına Epstein çağrısı: 'Demokratların isimleri açıklansın'

12:27 27.12.2025
