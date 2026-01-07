Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/emeklilik-basvurusu-reddedildi-sgk-avukati-vurularak-olduruldu-1102550666.html
Emeklilik başvurusu reddedildi, SGK avukatı vurularak öldürüldü
Emeklilik başvurusu reddedildi, SGK avukatı vurularak öldürüldü
Sputnik Türkiye
Yalova’da SGK İl Müdürlüğü’nde emeklilik başvurusu reddedilen H.H., kurum avukatı Zekeriya Polat’la yaptığı görüşme sırasında silahla ateş açtı. Ağır yaralanan... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T13:49+0300
2026-01-07T13:49+0300
türki̇ye
vedat ışıkhan
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074375218_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d2ce43fafc85e8144aeb007744fca0c3.jpg
Olay, saat 11.30 sıralarında Sosyal Güvenlik Kurumu Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında meydana geldi. Emeklilik şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle emeklilik başvurusu reddedilen H.H.’nin, kuruma açtığı davayı da kaybettiği ve 40 bin TL vekalet ücreti ile dosya masrafının kendisine tebliğ edildiği öğrenildi.Avukatın odasında ateş açtıTebligatın ardından H.H., iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmek üzere İl Müdürlüğü’ne geldi. Avukatın odasında taraflar arasında çıkan tartışma sırasında H.H., yanındaki tabancayla Zekeriya Polat’a ateş açtı.Ağır yaralandı, hastanede yaşamını yitirdiVücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. 2 yaşında bir çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenilen Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Şüpheli gözaltındaSaldırı sonrası tabancasını yere bırakan H.H., olay yerine çağrılan polislere teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.Bakan Işıkhan’dan başsağlığı mesajıVedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz.Kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-en-dusuk-emekli-maasi-aciklamasi--1102549758.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074375218_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_187c4476a91ad9eb1e16b58fabc475e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vedat ışıkhan, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
vedat ışıkhan, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)

Emeklilik başvurusu reddedildi, SGK avukatı vurularak öldürüldü

13:49 07.01.2026
© İHAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© İHA
Abone ol
Yalova’da SGK İl Müdürlüğü’nde emeklilik başvurusu reddedilen H.H., kurum avukatı Zekeriya Polat’la yaptığı görüşme sırasında silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.
Olay, saat 11.30 sıralarında Sosyal Güvenlik Kurumu Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında meydana geldi. Emeklilik şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle emeklilik başvurusu reddedilen H.H.’nin, kuruma açtığı davayı da kaybettiği ve 40 bin TL vekalet ücreti ile dosya masrafının kendisine tebliğ edildiği öğrenildi.

Avukatın odasında ateş açtı

Tebligatın ardından H.H., iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmek üzere İl Müdürlüğü’ne geldi. Avukatın odasında taraflar arasında çıkan tartışma sırasında H.H., yanındaki tabancayla Zekeriya Polat’a ateş açtı.

Ağır yaralandı, hastanede yaşamını yitirdi

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. 2 yaşında bir çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenilen Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltında

Saldırı sonrası tabancasını yere bırakan H.H., olay yerine çağrılan polislere teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Bakan Işıkhan’dan başsağlığı mesajı

Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz.
Kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı açıklaması
13:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала