Emeklilik başvurusu reddedildi, SGK avukatı vurularak öldürüldü

07.01.2026
Olay, saat 11.30 sıralarında Sosyal Güvenlik Kurumu Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında meydana geldi. Emeklilik şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle emeklilik başvurusu reddedilen H.H.’nin, kuruma açtığı davayı da kaybettiği ve 40 bin TL vekalet ücreti ile dosya masrafının kendisine tebliğ edildiği öğrenildi.Avukatın odasında ateş açtıTebligatın ardından H.H., iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmek üzere İl Müdürlüğü’ne geldi. Avukatın odasında taraflar arasında çıkan tartışma sırasında H.H., yanındaki tabancayla Zekeriya Polat’a ateş açtı.Ağır yaralandı, hastanede yaşamını yitirdiVücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. 2 yaşında bir çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenilen Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Şüpheli gözaltındaSaldırı sonrası tabancasını yere bırakan H.H., olay yerine çağrılan polislere teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.Bakan Işıkhan’dan başsağlığı mesajıVedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz.Kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Olay, saat 11.30 sıralarında Sosyal Güvenlik Kurumu Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında meydana geldi. Emeklilik şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle emeklilik başvurusu reddedilen H.H.’nin, kuruma açtığı davayı da kaybettiği ve 40 bin TL vekalet ücreti ile dosya masrafının kendisine tebliğ edildiği öğrenildi.
Avukatın odasında ateş açtı
Tebligatın ardından H.H., iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmek üzere İl Müdürlüğü’ne geldi. Avukatın odasında taraflar arasında çıkan tartışma sırasında H.H., yanındaki tabancayla Zekeriya Polat’a ateş açtı.
Ağır yaralandı, hastanede yaşamını yitirdi
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. 2 yaşında bir çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenilen Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Saldırı sonrası tabancasını yere bırakan H.H., olay yerine çağrılan polislere teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Bakan Işıkhan’dan başsağlığı mesajı
Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz.
Kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.