Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşlarıyla ilgili konuştu. Yılmaz, 'Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

En düşük emekli maaşlarının artırılmasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde" dedi.AK Parti Grup Toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarına vurgu yapan Yılmaz şunları dile getirdi:

