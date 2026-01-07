https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-en-dusuk-emekli-maasi-aciklamasi--1102549758.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşlarıyla ilgili konuştu. Yılmaz, 'Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir... 07.01.2026
En düşük emekli maaşlarının artırılmasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde" dedi.AK Parti Grup Toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarına vurgu yapan Yılmaz şunları dile getirdi:
07.01.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşlarıyla ilgili konuştu. Yılmaz, 'Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde' ifadelerini kullandı.
En düşük emekli maaşlarının artırılmasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde" dedi.
AK Parti Grup Toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarına vurgu yapan Yılmaz şunları dile getirdi:
"Bu tür konularda Grup Başkanımızın söyledikleri, onun yaklaşımı önemli. Hükümet, Meclis bu konularda her zaman birlikte çalıştık, bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Burada önemli olan, aldığınız her kararda etkileri iyi analiz etmeniz, ne tür etkiler doğuracağına bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmanız. Gerisi Meclisimizin takdirinde. Biliyorsunuz bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde."