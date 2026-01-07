https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/donbassta-alman-yapimi-leopard-tanki-vuruldu-bin-200den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1102548605.html

Donbass'ta Alman yapımı Leopard tankı vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi

Donbass'ta Alman yapımı Leopard tankı vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1235 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T12:47+0300

2026-01-07T12:47+0300

2026-01-07T12:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

leopard

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101921912_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_642e88cd75d02a78591c813973468f64.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1235 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek biri Alman yapımı Leopard tankı 25 zırhlı savaş aracını imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların üretildiği, depolandığı ve uçurulduğu yerler, mühimmat ve askeri teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 140 nokta bombalandı.Ukrayna ordusuna ait bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 106 İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/lavrov-rus-karsiti-histeriyi-korukleyen-politikacilar-basarisizliga-mahkum-1102548025.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, leopard, himars