Donbass'ta Alman yapımı Leopard tankı vuruldu: Bin 200'den fazla militan etkisiz hale getirildi
Donbass'ta Alman yapımı Leopard tankı vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1235 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 07.01.2026
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1235 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek biri Alman yapımı Leopard tankı 25 zırhlı savaş aracını imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların üretildiği, depolandığı ve uçurulduğu yerler, mühimmat ve askeri teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 140 nokta bombalandı.Ukrayna ordusuna ait bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 106 İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
Donbass'ta Alman yapımı Leopard tankı vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
12:47 07.01.2026 (güncellendi: 12:50 07.01.2026)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1235 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1235 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek biri Alman yapımı Leopard tankı 25 zırhlı savaş aracını imha etti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların üretildiği, depolandığı ve uçurulduğu yerler, mühimmat ve askeri teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 140 nokta bombalandı.
Ukrayna ordusuna ait bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 106 İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.