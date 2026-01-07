Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Donbass'ta Alman yapımı Leopard tankı vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1235 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T12:47+0300
2026-01-07T12:50+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
leopard
himars
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1235 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek biri Alman yapımı Leopard tankı 25 zırhlı savaş aracını imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların üretildiği, depolandığı ve uçurulduğu yerler, mühimmat ve askeri teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 140 nokta bombalandı.Ukrayna ordusuna ait bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 106 İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
12:47 07.01.2026 (güncellendi: 12:50 07.01.2026)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1235 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1235 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek biri Alman yapımı Leopard tankı 25 zırhlı savaş aracını imha etti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların üretildiği, depolandığı ve uçurulduğu yerler, mühimmat ve askeri teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 140 nokta bombalandı.
Ukrayna ordusuna ait bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 106 İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
