https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/deniz-ulasimina-firtina-engeli-bazi-feribot-ve-deniz-otobusu-seferleri-yapilamayacak-1102567164.html
Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri yapılamayacak
Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri yapılamayacak
Sputnik Türkiye
Marmara Bölgesi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. Yarın yapılması planlanan bazı feribot ve deniz otobüsü seferlerinin iptal... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T23:14+0300
2026-01-07T23:14+0300
2026-01-07T23:14+0300
türki̇ye
budo
bursa deniz otobüsleri (budo)
gestaş a.ş.
marmara denizi
marmara bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/03/1055273014_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_deed02ddce6b2935673b16d6ca2d4623.jpg
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Marmara Denizi'nde çoğu sefer iptal oldu. GESTAŞ A.Ş. tarafından Erdek, Avşa, Balıklı, Ekinlik ve Marmara Adası çıkışlı bazı seferler programdan çıkarıldı. Marmara Roro da Erdek–Avşa–Marmara hattındaki sabah seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise 8 seferin yapılamayacağını duyurdu. Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş) arasındaki karşılıklı seferlerin yanı sıra Armutlu (İhlas) bağlantılı bazı hatlar da iptal edilen seferler arasında yer aldı.Yetkililer, yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/akomdan-istanbula-saatli-firtina-ve-kuvvetli-saganak-uyarisi-kar-yagisi-icin-tarih-verildi-1102542214.html
türki̇ye
marmara denizi
marmara bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/03/1055273014_139:0:786:485_1920x0_80_0_0_824d0cf2707d5ff23dd52f32cba5eaf5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
budo, bursa deniz otobüsleri (budo), gestaş a.ş., marmara denizi, marmara bölgesi
budo, bursa deniz otobüsleri (budo), gestaş a.ş., marmara denizi, marmara bölgesi
Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri yapılamayacak
Marmara Bölgesi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. Yarın yapılması planlanan bazı feribot ve deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Marmara Denizi'nde çoğu sefer iptal oldu.
GESTAŞ A.Ş. tarafından Erdek, Avşa, Balıklı, Ekinlik ve Marmara Adası çıkışlı bazı seferler programdan çıkarıldı. Marmara Roro da Erdek–Avşa–Marmara hattındaki sabah seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise 8 seferin yapılamayacağını duyurdu. Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş) arasındaki karşılıklı seferlerin yanı sıra Armutlu (İhlas) bağlantılı bazı hatlar da iptal edilen seferler arasında yer aldı.
Yetkililer, yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.