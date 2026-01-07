https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/deniz-ulasimina-firtina-engeli-bazi-feribot-ve-deniz-otobusu-seferleri-yapilamayacak-1102567164.html

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri yapılamayacak

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri yapılamayacak

Marmara Bölgesi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. Yarın yapılması planlanan bazı feribot ve deniz otobüsü seferlerinin iptal... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Marmara Denizi'nde çoğu sefer iptal oldu. GESTAŞ A.Ş. tarafından Erdek, Avşa, Balıklı, Ekinlik ve Marmara Adası çıkışlı bazı seferler programdan çıkarıldı. Marmara Roro da Erdek–Avşa–Marmara hattındaki sabah seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise 8 seferin yapılamayacağını duyurdu. Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş) arasındaki karşılıklı seferlerin yanı sıra Armutlu (İhlas) bağlantılı bazı hatlar da iptal edilen seferler arasında yer aldı.Yetkililer, yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

