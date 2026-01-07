Türkiye
Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri yapılamayacak
Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri yapılamayacak
Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. Yarın yapılması planlanan bazı feribot ve deniz otobüsü seferlerinin iptal... 07.01.2026
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Marmara Denizi'nde çoğu sefer iptal oldu. GESTAŞ A.Ş. tarafından Erdek, Avşa, Balıklı, Ekinlik ve Marmara Adası çıkışlı bazı seferler programdan çıkarıldı. Marmara Roro da Erdek–Avşa–Marmara hattındaki sabah seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise 8 seferin yapılamayacağını duyurdu. Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş) arasındaki karşılıklı seferlerin yanı sıra Armutlu (İhlas) bağlantılı bazı hatlar da iptal edilen seferler arasında yer aldı.Yetkililer, yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
23:14 07.01.2026
Marmara Bölgesi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. Yarın yapılması planlanan bazı feribot ve deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Marmara Denizi'nde çoğu sefer iptal oldu.
GESTAŞ A.Ş. tarafından Erdek, Avşa, Balıklı, Ekinlik ve Marmara Adası çıkışlı bazı seferler programdan çıkarıldı. Marmara Roro da Erdek–Avşa–Marmara hattındaki sabah seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise 8 seferin yapılamayacağını duyurdu. Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş) arasındaki karşılıklı seferlerin yanı sıra Armutlu (İhlas) bağlantılı bazı hatlar da iptal edilen seferler arasında yer aldı.
Yetkililer, yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
TÜRKİYE
AKOM'dan İstanbul'a 'saatli' fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı: Kar yağışı için tarih verildi
10:16
