https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/danimarkadan-abdnin-gronlanda-olasi-mudahalesinde-iliskin-karar-savas-ilani-olmasa-da-karsilik-1102564297.html
Danimarka’dan ABD'nin Grönland'a olası müdahalesinde ilişkin karar: Savaş ilanı olmasa da karşılık verebiliriz
Danimarka’dan ABD'nin Grönland'a olası müdahalesinde ilişkin karar: Savaş ilanı olmasa da karşılık verebiliriz
Sputnik Türkiye
Danimarka basını, Grönland'a ABD'nin olası bir askeri müdahalesi durumunda Danimarka ordusunun askeri anlamda talimat beklemeden derhal karşılık verebileceğine... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T19:01+0300
2026-01-07T19:01+0300
2026-01-07T19:45+0300
dünya
danimarka
abd
grönland
donald trump
haberler
batı
brüksel
avrupa birliği
ulusal yabancılar merkezi (danimarka)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102519113_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_eb8be994777518683dac376fd3fbba77.jpg
Danimarka medya kuruluşu Berlingske, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerinin ardından 1952'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Danimarka ordusunun hazırlıksız yakalanmaması için hazırlanan bir kararı kamuoyuyla paylaştı.‘Savaş ilanı olmasa da karşılık verebilir’Karara göre, Danimarka Silahlı Kuvvetleri, ulusal topraklara yönelik bir saldırı durumunda, resmi bir savaş ilanı olmasa da talimat beklemeden karşılık verebilir.Rubio: Gelecek hafta buluşacağızÖte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yeni bir açıklama yaparak gelecek hafta Danimarkalı yetkililerle Grönland’ı konuşmak üzere buluşacaklarını açıkladı. ‘Müdahale değil satın almayı düşünüyoruz’Bugün Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Rubio, ABD’li kongre üyelerine Grönland’a ‘askeri bir müdahale düşünmediklerini, Grönland’ı satın almayı düşündüklerini’ aktardı.Trump'ın Grönland açıklamasıABD Başkanı Donald Trump, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" ifadesini kullanmıştı.Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.AB’den Danimarka’ya destekAvrupa Birliği, dün Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.AB Komisyonu Sözcüsü, Birliğin Danimarka’yı tamamen desteklediğini vurgulayarak, ulusal egemenlik ilkesinin kararlılıkla savunulacağını açıkladı. Brüksel, Grönland’ın statüsünün tartışma konusu yapılamayacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/nato-ikiye-bolundu-avrupali-liderlerden-ortak-gronland-aciklamasi-egemenlik-ve-toprak-butunlugu--1102525526.html
danimarka
grönland
batı
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102519113_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_fefe0fad331c4c2752907c9263f409c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
danimarka, abd, grönland, donald trump, haberler, batı, brüksel, avrupa birliği, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), ab
danimarka, abd, grönland, donald trump, haberler, batı, brüksel, avrupa birliği, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), ab
Danimarka’dan ABD'nin Grönland'a olası müdahalesinde ilişkin karar: Savaş ilanı olmasa da karşılık verebiliriz
19:01 07.01.2026 (güncellendi: 19:45 07.01.2026)
Danimarka basını, Grönland'a ABD'nin olası bir askeri müdahalesi durumunda Danimarka ordusunun askeri anlamda talimat beklemeden derhal karşılık verebileceğine dair karara yer verdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise yeni açıklamasında gelecek hafta Danimarkalı yetkililerle Grönland'ı konuşmak üzere görüşeceklerini duyurdu.
Danimarka medya kuruluşu Berlingske, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerinin ardından 1952'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Danimarka ordusunun hazırlıksız yakalanmaması için hazırlanan bir kararı kamuoyuyla paylaştı.
‘Savaş ilanı olmasa da karşılık verebilir’
Karara göre, Danimarka Silahlı Kuvvetleri, ulusal topraklara yönelik bir saldırı durumunda, resmi bir savaş ilanı olmasa da talimat beklemeden karşılık verebilir.
Belgede, Danimarka askerlerinin 'düşman tarafından esir alınan veya başka bir şekilde etkisiz hale getirilen yetkililerden'
emir almamalarının da yer aldığı aktarıldı.
Rubio: Gelecek hafta buluşacağız
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yeni bir açıklama yaparak gelecek hafta Danimarkalı yetkililerle Grönland’ı konuşmak üzere buluşacaklarını açıkladı.
‘Müdahale değil satın almayı düşünüyoruz’
Bugün Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Rubio, ABD’li kongre üyelerine Grönland’a ‘askeri bir müdahale düşünmediklerini, Grönland’ı satın almayı düşündüklerini’ aktardı.
Trump'ın Grönland açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" ifadesini kullanmıştı.
Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.
Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.
AB’den Danimarka’ya destek
Avrupa Birliği, dün Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.
AB Komisyonu Sözcüsü, Birliğin Danimarka’yı tamamen desteklediğini vurgulayarak, ulusal egemenlik ilkesinin kararlılıkla savunulacağını açıkladı. Brüksel, Grönland’ın statüsünün tartışma konusu yapılamayacağını bildirdi.