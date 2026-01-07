https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/danimarkadan-abdnin-gronlanda-olasi-mudahalesinde-iliskin-karar-savas-ilani-olmasa-da-karsilik-1102564297.html

Danimarka’dan ABD'nin Grönland'a olası müdahalesinde ilişkin karar: Savaş ilanı olmasa da karşılık verebiliriz

Danimarka’dan ABD'nin Grönland'a olası müdahalesinde ilişkin karar: Savaş ilanı olmasa da karşılık verebiliriz

07.01.2026

Danimarka medya kuruluşu Berlingske, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerinin ardından 1952'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Danimarka ordusunun hazırlıksız yakalanmaması için hazırlanan bir kararı kamuoyuyla paylaştı.‘Savaş ilanı olmasa da karşılık verebilir’Karara göre, Danimarka Silahlı Kuvvetleri, ulusal topraklara yönelik bir saldırı durumunda, resmi bir savaş ilanı olmasa da talimat beklemeden karşılık verebilir.Rubio: Gelecek hafta buluşacağızÖte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yeni bir açıklama yaparak gelecek hafta Danimarkalı yetkililerle Grönland’ı konuşmak üzere buluşacaklarını açıkladı. ‘Müdahale değil satın almayı düşünüyoruz’Bugün Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Rubio, ABD’li kongre üyelerine Grönland’a ‘askeri bir müdahale düşünmediklerini, Grönland’ı satın almayı düşündüklerini’ aktardı.Trump'ın Grönland açıklamasıABD Başkanı Donald Trump, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" ifadesini kullanmıştı.Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.AB’den Danimarka’ya destekAvrupa Birliği, dün Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.AB Komisyonu Sözcüsü, Birliğin Danimarka’yı tamamen desteklediğini vurgulayarak, ulusal egemenlik ilkesinin kararlılıkla savunulacağını açıkladı. Brüksel, Grönland’ın statüsünün tartışma konusu yapılamayacağını bildirdi.

