AK Parti’ye geçişler sürüyor: Erdoğan bugün 3 vekilin daha rozetini takacak

Hasan Ufuk Çakır, İrfan Karatutlu ve İsa Mesih Şahin AK Parti'ye katılıyor. Üç ismin bugünkü AK Parti Grup Toplantısında Erdoğan tarafından rozetlerinin... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

AK Parti'ye 3 yeni milletvekili daha katılıyor. AK Parti'ye katılan yeni isimler: Bugün kimler AK Parti'ye geçti?Hasan Ufuk Çakır, İrfan Karatutlu ve İsa Mesih Şahin'e rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve DEVA Partisi’nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, bugün AK Parti’ye katılıyor. 2023 genel seçimlerinin ardından muhalefet partilerinden AK Parti’ye geçen milletvekili sayısı 14’e yükseldi.Şahin: Yuvaya dönüş vakti2026'nın Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söyledi.Hasan Ufuk Çakır kimdir?CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP yönetimini eleştirmesinin ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Çakır'ın bu karar sonrası AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.1997-2004 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) Şube Müdürü olarak görev yaptı. Çakır, evli ve 2 çocuk babasıdır.İrfan Karatutlu kimdir?İrfan Karatutlu 1965 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Tıp Doktoru; lise öğrenimini Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesinde 1983 yılında tamamladı. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünde uzmanlığını yaptı.İstanbul Üniversitesi AUZEF Sosyoloji lisans, 2018 yılında Anadolu Üniversitesi AÖF Adalet ön lisans, 2020 yılında Anadolu Üniversitesi AÖF Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans, 2022 yılında Anadolu Üniversitesi AÖF Sağlık Yönetimi ön lisans ve 2022 yılında Atatürk Üniversitesi ATAUZEM İlahiyat ön lisans programlarından mezun oldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olup, aynı üniversitede Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.Sağlık Bakanlığında hekim ve yönetici kadrolarında görev yaptı. Özel hastanelerde hekim ve yönetici olarak çalıştı. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça ve Almanca bilen Karatutlu, evli ve iki çocuk babasıdır.Karatutlu Demokrasi ve Atılım Partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

