Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde deprem

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da hasar yaşanmadı. 07.01.2026, Sputnik Türkiye

Çin’in kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Taşkurgan Tacik Özerk İlçesi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. İlk tespitlere göre can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı.Yetkililer, ulaşım, haberleşme ve elektrik altyapısının etkilenmediğini, bölgede günlük yaşam ve üretim faaliyetlerinin normal seyrinde sürdüğünü açıkladı.

