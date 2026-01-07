https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/cinin-sincan-uygur-ozerk-bolgesinde-deprem-1102537926.html
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde deprem
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde deprem
Sputnik Türkiye
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da hasar yaşanmadı. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T04:21+0300
2026-01-07T04:21+0300
2026-01-07T04:21+0300
son depremler
çin
sincan uygur özerk bölgesi
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg
Çin’in kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Taşkurgan Tacik Özerk İlçesi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. İlk tespitlere göre can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı.Yetkililer, ulaşım, haberleşme ve elektrik altyapısının etkilenmediğini, bölgede günlük yaşam ve üretim faaliyetlerinin normal seyrinde sürdüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/afad-duyurdu-canakkale-aciklarinda-deprem-1102525381.html
çin
sincan uygur özerk bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_18823068f46e69522dfe3731d5031271.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, sincan uygur özerk bölgesi, deprem, deprem son dakika
çin, sincan uygur özerk bölgesi, deprem, deprem son dakika
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde deprem
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da hasar yaşanmadı.
Çin’in kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Taşkurgan Tacik Özerk İlçesi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. İlk tespitlere göre can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı.
Yetkililer, ulaşım, haberleşme ve elektrik altyapısının etkilenmediğini, bölgede günlük yaşam ve üretim faaliyetlerinin normal seyrinde sürdüğünü açıkladı.