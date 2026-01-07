Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde deprem
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde deprem
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da hasar yaşanmadı. 07.01.2026
Çin’in kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Taşkurgan Tacik Özerk İlçesi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. İlk tespitlere göre can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı.Yetkililer, ulaşım, haberleşme ve elektrik altyapısının etkilenmediğini, bölgede günlük yaşam ve üretim faaliyetlerinin normal seyrinde sürdüğünü açıkladı.
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da hasar yaşanmadı.
Çin’in kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Taşkurgan Tacik Özerk İlçesi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. İlk tespitlere göre can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı.
Yetkililer, ulaşım, haberleşme ve elektrik altyapısının etkilenmediğini, bölgede günlük yaşam ve üretim faaliyetlerinin normal seyrinde sürdüğünü açıkladı.
