AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14.28'de gerçekleşen depremin... 06.01.2026
Son dakika deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çanakkale Ayvacık'a 08.89 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 17.49 kilometre olarak kaydedildi.Çanakkale bölgesinde deprem, saat 14.28'de gerçekleşti.
deprem, deprem son dakika, afad deprem, çanakkale deprem
deprem, deprem son dakika, afad deprem, çanakkale deprem

AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem

14:37 06.01.2026 (güncellendi: 14:43 06.01.2026)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14.28'de gerçekleşen depremin derinliği 17.49 kilometre olarak ölçüldü.
Son dakika deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çanakkale Ayvacık'a 08.89 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 17.49 kilometre olarak kaydedildi.
Çanakkale bölgesinde deprem, saat 14.28'de gerçekleşti.
EKONOMİ
Para transferi ücretleri değişti: EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu?
14:28
