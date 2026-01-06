https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/afad-duyurdu-canakkale-aciklarinda-deprem-1102525381.html
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14.28'de gerçekleşen depremin... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_70ca0399cfa9822977b26f7cdf7d7926.png
14:37 06.01.2026 (güncellendi: 14:43 06.01.2026)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14.28'de gerçekleşen depremin derinliği 17.49 kilometre olarak ölçüldü.
Son dakika deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çanakkale Ayvacık'a 08.89 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 17.49 kilometre olarak kaydedildi.
Çanakkale bölgesinde deprem, saat 14.28'de gerçekleşti.