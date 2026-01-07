https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/cinin-doviz-ve-altin-rezervleri-yukselisini-surduruyor-10-yilin-en-yuksek-seviyesi-1102554980.html

Çin’in döviz ve altın rezervleri yükselişini sürdürüyor: 10 yılın en yüksek seviyesi

Çin’in döviz ve altın rezervleri yükselişini sürdürüyor: 10 yılın en yüksek seviyesi

Sputnik Türkiye

Çin’in döviz rezervleri, aralık ayında art arda beşinci ayda da yükselerek son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkenin resmi altın rezervleri ise üst üste 14’üncü ayda artış kaydetti.

2026-01-07T15:07+0300

2026-01-07T15:07+0300

2026-01-07T15:07+0300

ekonomi̇

çin

altın

döviz

döviz rezervi

ekonomi

haberler

abd

aralık

dolar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102554825_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3bf08dc754c5de6798dc4c87856ad956.jpg

Çin Devlet Döviz İdaresi’nin (SAFE) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Aralık ayı sonu itibarıyla ülkenin döviz rezervleri 3 trilyon 357.9 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla yüzde 0.34’lük artışa, yani 11.5 milyar dolarlık yükselişe işaret ediyor.Piyasa verilerini derleyen Wind Info’ya göre söz konusu seviye, Çin’in döviz rezervlerinde Kasım 2015’ten bu yana kaydedilen en yüksek düzey oldu. Çin’in rezervleri Kasım 2015’te 3.44 trilyon dolar seviyesindeydi.‘Dalgalı seyir ortamında yükseldi’SAFE açıklamasında, aralık ayındaki artışın; ABD dolar endeksindeki gerileme ve küresel finansal piyasalardaki dalgalı seyir ortamında gerçekleştiği vurgulandı.Öte yandan, Çin’in resmi altın rezervleri de aralık ayı sonunda 74.15 milyon ons seviyesine yükseldi.Bu rakam, kasım ayındaki 74.12 milyon ons düzeyine göre artış anlamına geliyor. Böylece Çin, altın rezervlerinde 14 ay üst üste büyüme kaydetmiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/amerikan-basini-cin-sessizce-dolari-yikiyor-ama-nasil--1102047474.html

çin

abd

aralık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, döviz, altın, yuan, dolar, rezervler, yükselişte, ekonomi, ekonomi haberleri