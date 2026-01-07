Türkiye
Çin’in döviz ve altın rezervleri yükselişini sürdürüyor: 10 yılın en yüksek seviyesi
Çin’in döviz ve altın rezervleri yükselişini sürdürüyor: 10 yılın en yüksek seviyesi
Çin'in döviz rezervleri, aralık ayında art arda beşinci ayda da yükselerek son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkenin resmi altın rezervleri ise üst üste 14'üncü ayda artış kaydetti.
Çin Devlet Döviz İdaresi’nin (SAFE) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Aralık ayı sonu itibarıyla ülkenin döviz rezervleri 3 trilyon 357.9 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla yüzde 0.34’lük artışa, yani 11.5 milyar dolarlık yükselişe işaret ediyor.Piyasa verilerini derleyen Wind Info’ya göre söz konusu seviye, Çin’in döviz rezervlerinde Kasım 2015’ten bu yana kaydedilen en yüksek düzey oldu. Çin’in rezervleri Kasım 2015’te 3.44 trilyon dolar seviyesindeydi.‘Dalgalı seyir ortamında yükseldi’SAFE açıklamasında, aralık ayındaki artışın; ABD dolar endeksindeki gerileme ve küresel finansal piyasalardaki dalgalı seyir ortamında gerçekleştiği vurgulandı.Öte yandan, Çin’in resmi altın rezervleri de aralık ayı sonunda 74.15 milyon ons seviyesine yükseldi.Bu rakam, kasım ayındaki 74.12 milyon ons düzeyine göre artış anlamına geliyor. Böylece Çin, altın rezervlerinde 14 ay üst üste büyüme kaydetmiş oldu.
Çin’in döviz ve altın rezervleri yükselişini sürdürüyor: 10 yılın en yüksek seviyesi

Çin’in döviz rezervleri, aralık ayında art arda beşinci ayda da yükselerek son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkenin resmi altın rezervleri ise üst üste 14’üncü ayda artış kaydetti.
Çin Devlet Döviz İdaresi’nin (SAFE) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Aralık ayı sonu itibarıyla ülkenin döviz rezervleri 3 trilyon 357.9 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla yüzde 0.34’lük artışa, yani 11.5 milyar dolarlık yükselişe işaret ediyor.
Piyasa verilerini derleyen Wind Info’ya göre söz konusu seviye, Çin’in döviz rezervlerinde Kasım 2015’ten bu yana kaydedilen en yüksek düzey oldu. Çin’in rezervleri Kasım 2015’te 3.44 trilyon dolar seviyesindeydi.

‘Dalgalı seyir ortamında yükseldi’

SAFE açıklamasında, aralık ayındaki artışın; ABD dolar endeksindeki gerileme ve küresel finansal piyasalardaki dalgalı seyir ortamında gerçekleştiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, Çin ekonomisinin iyileşen temel göstergelerinin döviz rezervlerinin genel olarak istikrarlı kalmasına katkı sağladığı ifade edildi.
Öte yandan, Çin’in resmi altın rezervleri de aralık ayı sonunda 74.15 milyon ons seviyesine yükseldi.
Bu rakam, kasım ayındaki 74.12 milyon ons düzeyine göre artış anlamına geliyor. Böylece Çin, altın rezervlerinde 14 ay üst üste büyüme kaydetmiş oldu.
