https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/amerikan-basini-cin-sessizce-dolari-yikiyor-ama-nasil--1102047474.html

Amerikan basını: Çin, sessizce doları yıkıyor, ama nasıl?

Amerikan basını: Çin, sessizce doları yıkıyor, ama nasıl?

Sputnik Türkiye

Çin’in nadir toprak elementleri ve kobaltı kontrol ettiği ve Afrikadaki madenleri dolar kullanmadan ödemenin yolunu bulduğunu yazan ABD basını, “Doların tekeli çatırdıyor” ifadelerine yer verdi ve detayları yazdı.

2025-12-22T12:22+0300

2025-12-22T12:22+0300

2025-12-22T12:22+0300

ekonomi̇

çin

dolar

dolar rezervi

new york

washington

merkez bankası

fed

swift

kağıt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102046890_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cd776a2c4683917e882da6a4fc63057d.jpg

Afrika’nın en büyük kredi kuruluşu olan Güney Afrikalı bankacılık devi Standard Bank Group, Çin’in 'Sınır Ötesi Bankalararası Ödeme Sistemi'ne (CIPS) entegre oldu.Grup Haziran ayında, CIPS lisansını aldığını resmi sitesinden duyurdu, eylül ayında sistemi devreye soktu, kasım ayında ise Afrika’nın ilk doğrudan yuan ödeme kanalını açtı.New York merkezli Market Watch, bu gelişme için “Kağıt üzerinde sıradan bir bankacılık gelişmesi gibi görünen bu adım, gerçekte küresel güç haritasındaki kritik bir çizgiyi yerinden oynattı” yorumunu yaparken ekledi:‘Kimsenin duyurmadığı depo satışı’Market Watch ayrıca “21. yüzyıl petrol dışında bir şeyle çalışıyorsa, o da Afrika’nın yeraltı zenginlikleri” notu düşerken ekledi:ABD Fed toplantılarıyla meşgulken, analize göre olanlar şunlar:‘Tekeller çığlık atarak ölmez, böyle ölür’Analizde, “50 yıl boyunca sınır aşan neredeyse her şey dolar ile alınıp satıldı. Bunun nedeni doların sihirli olması değildi. Altyapı sadece dolarla çalışıyordu. Tüm uluslararası ödemeler SWIFT’ten geçiyor, SWIFT de New York’tan yönetiliyordu” vurgusu yapılırken ekleniyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/maliye-bakani-simsek-enflasyon-2026da-yuzde-20nin-altina-dusecek-1102046702.html

çin

new york

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, dolar, yuan, afrika, cips, swift, tekel, ekonomi, haberler