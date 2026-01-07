Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/burkina-fasoda-darbe-girisimi-engellendi-1102567025.html
07.01.2026
Burkina Faso Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, devlet televizyonu RTB'ye yaptığı açıklamada, 3 Ocak'ta ülkede bir darbe girişimi yaşandığını ve girişimin başarısız olduğunu bildirdi.Açıklamada, darbe girişiminin arkasında eski geçiş hükümeti lideri Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın bulunduğu, darbenin askeri yönetimin lideri İbrahim Traore'yi etkisiz hale getirmeyi amaçladığı ifade edildi.Sana, durumun tamamen kontrol altında olduğunu vurgulayarak, olaya karışanların adalet önünde hesap vereceğini söyledi.Burkina Faso'da neler oluyor?Damiba, Ocak 2022'de dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi devirerek yönetime el koymuştu. Ancak Damiba yönetimi kısa sürede güvenliği sağlayamamış, saldırılar devam etmiş ve halk, uzun süredir Fransa'nın 'terörle mücadele' gerekçesiyle ülkede bulunmasından rahatsız olmuş, ülkede ciddi protestolar yaşanmıştı. Ardından ise 30 Eylül 2022'de, mevcut askeri yönetimin lideri İbrahim Traore, darbeyle iktidara gelen Damiba'yı devirmiş, Mart 2023'te de Burkina Faso yetkilileri Fransa ile 60 yıldan uzun bir süre önce imzalanan bir askeri yardım anlaşmasının feshedildiğini duyurmuştu.
23:01 07.01.2026 (güncellendi: 23:02 07.01.2026)
Burkina Faso Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, devlet televizyonu RTB’ye yaptığı açıklamada, 3 Ocak’ta ülkede bir darbe girişimi yaşandığını ve girişimin başarısız olduğunu bildirdi.
Açıklamada, darbe girişiminin arkasında eski geçiş hükümeti lideri Paul-Henri Sandaogo Damiba’nın bulunduğu, darbenin askeri yönetimin lideri İbrahim Traore’yi etkisiz hale getirmeyi amaçladığı ifade edildi.
Sana, durumun tamamen kontrol altında olduğunu vurgulayarak, olaya karışanların adalet önünde hesap vereceğini söyledi.
Burkina Faso'da neler oluyor?
Damiba, Ocak 2022’de dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore’yi devirerek yönetime el koymuştu. Ancak Damiba yönetimi kısa sürede güvenliği sağlayamamış, saldırılar devam etmiş ve halk, uzun süredir Fransa'nın 'terörle mücadele' gerekçesiyle ülkede bulunmasından rahatsız olmuş, ülkede ciddi protestolar yaşanmıştı.
Ardından ise 30 Eylül 2022’de, mevcut askeri yönetimin lideri İbrahim Traore, darbeyle iktidara gelen Damiba’yı devirmiş, Mart 2023'te de Burkina Faso yetkilileri Fransa ile 60 yıldan uzun bir süre önce imzalanan bir askeri yardım anlaşmasının feshedildiğini duyurmuştu.