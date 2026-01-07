Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/brigitte-bardota-veda-esi-olum-nedenini-acikladi-1102564536.html
Brigitte Bardot'a veda: Eşi ölüm nedenini açıkladı
Brigitte Bardot'a veda: Eşi ölüm nedenini açıkladı
Sputnik Türkiye
Fransız sinemasının simge ismi Brigitte Bardot’nun cenazesi, Saint-Tropez’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Eşi Bernard d’Ormale, Bardot’un... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T19:09+0300
2026-01-07T19:09+0300
dünya
brigitte bardot
kanser
kanser tedavisi
kanser ilacı
hastalık
genetik hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102564125_0:31:1066:631_1920x0_80_0_0_b59dff07ef9e86a9b59b2620392bfc76.jpg
Ünlü oyuncu Brigitte Bardot, 28 Aralık’ta Fransa’nın güneyindeki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti.Bardot’nun cenazesi, özel bir tören ve halka açık anma programıyla, Fransız Rivierası’ndaki Saint-Tropez kasabasında gerçekleştirildi. Eşi Bernard d’Ormale, bir dergiye verdiği röportajda Bardot’un kanser nedeniyle, iki ameliyat geçirdikten sonra yaşamını yitirdiğini söyledi.Kasabada yüzlerce kişi, limanda ve iki ayrı meydanda kurulan dev ekranlardan veda törenini takip etti. Brigitte Bardot’nun, Akdeniz’e bakan bir mezarlıkta 'en sıkı gizlilik içinde' defnedileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/brigitte-bardot-91-yasinda-hayatini-kaybetti-1102300240.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102564125_30:0:1037:755_1920x0_80_0_0_d38d6802752f048208903e656d663033.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brigitte bardot, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, hastalık, genetik hastalık
brigitte bardot, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, hastalık, genetik hastalık

Brigitte Bardot'a veda: Eşi ölüm nedenini açıkladı

19:09 07.01.2026
© AP PhotoBrigitte Bardot cenaze töreni
Brigitte Bardot cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© AP Photo
Abone ol
Fransız sinemasının simge ismi Brigitte Bardot’nun cenazesi, Saint-Tropez’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Eşi Bernard d’Ormale, Bardot’un kanser nedeniyle, iki ameliyat geçirdikten sonra yaşamını yitirdiğini söyledi.
Ünlü oyuncu Brigitte Bardot, 28 Aralık’ta Fransa’nın güneyindeki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti.
Bardot’nun cenazesi, özel bir tören ve halka açık anma programıyla, Fransız Rivierası’ndaki Saint-Tropez kasabasında gerçekleştirildi. Eşi Bernard d’Ormale, bir dergiye verdiği röportajda Bardot’un kanser nedeniyle, iki ameliyat geçirdikten sonra yaşamını yitirdiğini söyledi.
Kasabada yüzlerce kişi, limanda ve iki ayrı meydanda kurulan dev ekranlardan veda törenini takip etti. Brigitte Bardot’nun, Akdeniz’e bakan bir mezarlıkta 'en sıkı gizlilik içinde' defnedileceği açıklandı.
31 Mayıs Dünya Sarışınlar Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2025
YAŞAM
Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti
28 Aralık 2025, 12:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала