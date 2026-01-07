https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/brigitte-bardota-veda-esi-olum-nedenini-acikladi-1102564536.html

Brigitte Bardot'a veda: Eşi ölüm nedenini açıkladı

Fransız sinemasının simge ismi Brigitte Bardot’nun cenazesi, Saint-Tropez’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Eşi Bernard d’Ormale, Bardot’un... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Brigitte Bardot, 28 Aralık’ta Fransa’nın güneyindeki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti.Bardot’nun cenazesi, özel bir tören ve halka açık anma programıyla, Fransız Rivierası’ndaki Saint-Tropez kasabasında gerçekleştirildi. Eşi Bernard d’Ormale, bir dergiye verdiği röportajda Bardot’un kanser nedeniyle, iki ameliyat geçirdikten sonra yaşamını yitirdiğini söyledi.Kasabada yüzlerce kişi, limanda ve iki ayrı meydanda kurulan dev ekranlardan veda törenini takip etti. Brigitte Bardot’nun, Akdeniz’e bakan bir mezarlıkta 'en sıkı gizlilik içinde' defnedileceği açıklandı.

